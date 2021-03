Aktion bei Stadia: Gratis Starterpaket für alle Resident Evil-Vorbesteller – inklusive Chromecast Ultra (Video)

Es gibt wieder eine neue Aktion auf Googles Spieleplattform Stadia, die vor allem für neue Nutzer sehr interessant sein könnte: Wer sich für den kommenden Titel Resident Evil Village begeistern kann und diesen innerhalb der nächsten zwei Monate vorbestellt, erhält das Starterpaket Premiere Edition im UVP-Wert von knapp 100 Euro Gratis oben drauf.



Googles Spieleplattform Stadia kämpft seit Beginn an mit verfehlten Zielen und deutlich weniger Spielern als man selbst erwartet bzw. erhofft hatte. Um dies zu ändern, werden nun wieder einige Aktionen gestartet, mit denen man neue Zockern anlocken möchte, die Googles Plattform einmal ausprobieren. Gerade erst wurde das Starterpaket deutlich vergünstigt angeboten und nun könnt ihr es sogar Gratis erhalten.

Wer ab sofort den kommenden Titel Resident Evil Village vorbestellt, erhält das Starterpaket Premiere Edition Gratis oben drauf. Zwar werden bei dieser Aktion einige böse Erinnerungen an die gerade erst zu Ende gegangene Pixel 5-Aktion wach, deren Erfüllung aus dem Ruder gelaufen ist, aber weil sowohl Hardware als auch das Angebot von Google stammen, kann man nur auf eine für den Nutzer verlässlichere Umsetzung hoffen.

Wer sich den Titel also ohnehin holen würde, sollte dies nun im Rahmen der Aktion tun und das kostenlose Starterpaket mitnehmen. Weil aus den Bedingungen nicht hervorgeht, dass dies nur für neue Spieler gilt, können sich auch bereits bestehende Nutzer einen zusätzlichen Controller und Chromecast sichern. Im Folgenden findet ihr das Einführungsvideo und die Bedingungen.

Berechtigte Nutzer, die zwischen dem 22. März 2021, 01:01 Uhr MEZ und dem 22. Mai 2021, 00:59 Uhr MEZ Resident Evil Village auf Stadia vorbestellen oder kaufen, erhalten kostenlos eine Stadia Premiere Edition (Stadia-Controller und Chromecast Ultra) gemäß diesen Angebotsbedingungen (das „Angebot“). Das Angebot beinhaltet einen kostenlosen Standardversand.

– Damit du das Angebot nutzen kannst, musst du mindestens 18 Jahre alt sein, eine Lieferadresse in Deutschland haben und Resident Evil Village auf Stadia im Angebotszeitraum vorbestellen oder kaufen. Durch die Stornierung der Vorbestellung vor der Veröffentlichung des Spiels wird das Angebot ungültig. Wenn du Resident Evil Village über einen Stadia-Spielegutscheincode erwirbst, kannst du das Angebot nicht in Anspruch nehmen.

– Der Gutscheincode für eine Stadia Premiere Edition wird bis zum 11. Juni 2021, 00:59 Uhr MEZ an die mit deinem Stadia-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet und muss bis zum 11. Juli 2021, 00:59 Uhr MEZ im Google Store Deutschland eingelöst werden. An der Kasse muss ein Zahlungsmittel hinzugefügt werden, sofern du zuvor noch keines in deinem Konto angegeben hast. In Rechnung gestellt werden jedoch nur eventuell anfallende Versandkosten gemäß der gewählten Versandmethode.

– Maximal eine Stadia Premiere Edition pro Nutzer bzw. 6 pro Haushalt

– Angebot gültig, solange der Vorrat reicht, und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Der Wert des Angebots ist nicht übertragbar, nicht weiterverkaufbar, nicht gegen Bargeld einlösbar und nicht erstattungsfähig.

– Wenn du Resident Evil Village gegen eine Erstattung zurückgibst, wird das Angebot ungültig und du musst möglicherweise deine Stadia Premiere Edition zurückgeben oder den vollen Preis der Stadia Premiere Edition bezahlen. Wenn du deine Stadia Premiere Edition zurückgeben musst, erhältst du eine E-Mail an die mit deinem Stadia-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse mit einer Anleitung zur Rückgabe. Der Rückversand wird dir nicht in Rechnung gestellt.

– Wenn Stadia feststellt, dass dieses Angebot missbräuchlich oder in betrügerischer Absicht genutzt wird, kann das Angebot ungültig werden.