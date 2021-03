Google Travel: Google startet neue Hotel-Suchmaschine mit Direktbuchung – Hotel-Portale werden umgangen

Die letzten zwölf Monate waren für die Reisebranche alles andere als einfach und auch 2021 sieht es bisher nicht viel besser aus. Aber irgendwann wird es wieder besser und Google stellt sich schon einmal neu auf, um die eigene Rolle bei der Online-Hotelbuchung zu stärken. Ab sofort ist Google Travel eine eigenständige Plattform, steht Hotels kostenlos zur Verfügung und dürfte vielen anderen Hotel-Portalen das Leben schwer machen.



Google ist schon seit vielen Jahren in der Reisebranche aktiv und gehört zu den wichtigsten Anlaufstellen für Flugreisen, Hotelbuchungen und mehr. Schon vor vier Jahren soll das Unternehmen über zwei Milliarden Dollar in diesem Bereich verdient haben und mit dem Relaunch von Google Travel soll die Rolle weiter gestärkt werden. Die Hotelsuche ist nun ein eigenständiges Portal, das aber natürlich weiterhin tief in die Websuche und in Google Maps integriert ist.

Bisher hat Google die Nutzer vor allem auf die großen Hotelportale weitergeleitet und dafür Provisionen kassiert, doch nun möchte man diesen Mittelschritt überspringen. Ab sofort können Hotels ohne Gebühren ihr vollständiges Angebot bei Google Travel eintragen, sodass von der Recherche bis zur Buchung jeder Schritt auf Google-Seiten durchgeführt werden kann. Für Nutzer und Hotels könnte das Vorteile haben, im Detail sind die Bedingungen bisher aber nicht bekannt.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die großen Hotel-Portale von dieser Entwicklung alles andere als begeistert sein werden und schon bald die nächsten Beschwerden einreichen werden, die sich langfristig wieder zu Verfahren entwickeln könnte. Allerdings verlaufen auch diese bekanntlich langfristig im Sande.

