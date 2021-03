Android: Googles aktuelle Suchmaschinen-Weiche für EU-Nutzer – diese Alternativen könnt ihr jetzt wählen

Google musste in der Europäischen Union schon mehrfach Milliardenstrafen zahlen und Änderungen an Produkten vornehmen – darunter auch an Android und der Einbindung der Google Suchmaschine auf den Smartphones. Die daraus resultierende Suchmaschinen-Weiche ist nun schon seit Anfang letzten Jahres in Kraft und wurde gerade in der nächsten Runde gestartet. Aktuell haben Nutzer in Deutschland und vielen weiteren Ländern die Wahl aus drei Anbietern neben Google.



Android ist das mit Abstand meistgenutzte mobile Betriebssystem und die Google Websuche hat im mobilen Markt eine echte Dominanz. In Europa liegt der Marktanteil für mobile Websuche bei nicht weniger als 97 Prozent. Um diese Marktmacht zu regulieren, hat die EU-Kommission Google zu einigen Änderungen verdonnert, die allerdings vollständig im Sand verlaufen und der Konkurrenz fast mehr schaden als nutzen – aber das ist ein eigenes Thema für sich.

Im EU-Raum wird allen Nutzern bei der Einrichtung des Smartphones ein Auswahlbildschirm angezeigt, in dem je nach aktuellem Standort bzw. Region eine Reihe von Suchmaschinen-Alternativen angeboten werden. Die Auswahl der Suchmaschinen wird nach einem Auktionssystem bestimmt, das alle drei Monate neu ausgeknobelt wird – und zwar mit viel Geld von den jeweiligen gebotenen Alternativen. Kurz gesagt: Wer am meisten Geld bietet, der gelangt auf diese Liste. Die Auswahl ist in jedem Land anders, sodass es auch innerhalb der EU trotz zum Teil EU-weit angebotener Alternativen ganz unterschiedliche Anbieter geben kann.









Google hat nun die Liste aller Suchmaschinen veröffentlicht, die in der aktuellen Periode (Q2 2021) in dieser Auswahl erscheinen. Zur Auswahl lässt sich eigentlich nicht viel sagen, denn die Alternativen sind entweder bekannt und werden vielleicht genutzt oder sie sind es eben nicht und stehen somit für die Masse der Nutzer gar nicht zur Debatte. Hier nun die Liste der aktuellen Alternativen, die neben Google eingeblendet werden.

Austria GMX, info.com, PrivacyWall Belgium Bing, GMX, PrivacyWall Bulgaria GMX, PrivacyWall, Yandex Croatia GMX, PrivacyWall, Yandex Czech Republic GMX, PrivacyWall, Seznam.cz Denmark GMX, info.com, PrivacyWall Estonia GMX, PrivacyWall, Yandex Finland Bing, GMX, info.com, PrivacyWall France Bing, info.com, PrivacyWall Germany Bing, info.com, PrivacyWall Greece GMX, PrivacyWall, Yandex Hungary GMX, PrivacyWall, Yandex Iceland Bing, GMX, PrivacyWall Ireland GMX, info.com, PrivacyWall Italy Bing, info.com, PrivacyWall Latvia GMX, PrivacyWall, Yandex Liechtenstein DuckDuckGo, GMX, PrivacyWall, Yandex Lithuania DuckDuckGo, GMX, PrivacyWall, Yandex Luxembourg Bing, GMX, Qwant Malta DuckDuckGo, GMX, PrivacyWall Netherlands Bing, info.com, PrivacyWall Norway Bing, info.com, PrivacyWall Poland Bing, GMX, PrivacyWall Portugal GMX, PrivacyWall, Yandex Republic of Cyprus GMX, PrivacyWall, Yandex Romania GMX, PrivacyWall, Yandex Slovakia GMX, PrivacyWall, Seznam.cz Slovenia Ecosia, GMX, PrivacyWall, Yandex Spain Bing, info.com, PrivacyWall Sweden Bing, info.com, PrivacyWall United Kingdom Bing, info.com, PrivacyWall

