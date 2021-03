Android 12: Neue Taskleiste für Tablet-Nutzer kommt – permanente App-Leiste wie in Chrome OS (Video)

Google hat die zweite Android 12 Developer Preview veröffentlicht, die neben Problembehebungen auch einige neue Features mitbringt. Nun wurde eine neue Taskbar entdeckt, die nur im Tablet-Modus eingeblendet wird und die Oberfläche von Android 12 doch recht stark an Chrome OS anlehnt. Über diesen neuen Bereich lassen sich Apps ohne den Homescreen des Launchers starten.



Android konzentriert sich seit jeher auf Smartphones und hat Tablets bis auf wenige Anpassungen links liegen gelassen, was dem Tablet-Markt nicht wirklich gut getan hat und sogar dafür sorgte, dass Chrome OS auf die Tablets gekommen ist. Doch mit Android 12 könnte sich das ändern, denn nun gibt es eine Neuerung, die derzeit nur auf Tablets sichtbar ist: Eine neue Taskbar, die am unteren Rand des Displays dargestellt wird und die am häufigsten genutzten Apps enthält.

Es ist eine Taskbar, wie man sie aus den Desktop-Betriebssystemen kennt und wie sie auch in Chrome OS zu finden ist. Diese wird dauerhaft eingeblendet und wirkt auf dem klassischen Android Homescreen etwas deplatziert. Doch innerhalb von Apps oder anderen Oberfläche ist es sehr praktisch und ermöglicht den schnellen Launch einer anderen App. Zukünftig ließen sich da sicherlich viele weitere Möglichkeiten ablegen oder ein echtes Multitasking mit schnellem App-Wechsel ermöglichen.

Vielleicht hat das Ganze auch eine Verbindung mit den kürzlichen entdeckten neuen App-Paaren.

» Android 12: Google veröffentlicht zweite Developer Preview für aktuelle Pixel-Smartphones (Downloadlinks)

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren