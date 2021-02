Google Pay Aktion: Zwei Mal mit der Amazon Visa-Karte bezahlen und zehn Euro Guthaben erhalten – so gehts

Die Bezahlplattform Google Pay konnte in den vergangenen Monaten viele neue Partner gewinnen, darunter auch die Landesbank Berlin, die unter anderem hinter der Amazon Visa-Karte steht. Vor wenigen Tagen wurde eine neue Aktion gestartet, bei der sich teilnehmende Nutzer ein Amazon-Guthaben in Höhe von 10 Euro sichern können. Kann man natürlich mal mitnehmen.



Die Amazon Visa-Karte lässt sich seit dem vergangenen Jahr in Kombination mit Google Pay verwenden, was aufgrund der Vorteile wohl eine populäre Kombination sein dürfte. Nun hat die LBB in Kooperation mit Google Pay eine Aktion gestartet, die euch ein 10 Euro Amazon-Guthaben bescheren kann. Alles was ihr dafür tun müsst ist, im Aktionszeitraum zwischen dem 17. Februar und 17. März zweimal über Google Pay mit der Amazon-Karte zu bezahlen.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, die leider nicht ohne Weiteres durchgeführt werden kann. Ihr benötigt einen direkten Link zur personalisierten Aktion, den ihr per Newsletter erhalten solltet. Derzeit ist allerdings nicht bekannt, wie viele Kunden diesen Newsletter erhalten und ob es bestimmte Voraussetzungen gibt. Die Aktion ist auf 10.000 Teilnehmer begrenzt und wenn man die häufig geringe Conversion Rate betrachtet, dürften sehr viele Nutzer eine solche E-Mail erhalten.

Im Folgenden findet ihr die Bedingungen zu dieser Aktion, die bereits jetzt gestartet wurde, über deren Ausgang ihr aber erst Anfang April informiert werdet. Der “Gewinn” wird in Form von 1.000 Amazon-Punkten ausgezahlt, die einen Gegenwert von den bereits erwähnten zehn Euro besitzen.









Die Teilnahme beginnt mit der Registrierung für die Vorteilsaktion und endet am 17.03.2021, 23:59 Uhr. Zur Teilnahme berechtigt sind alle volljährigen Inhaber einer Amazon.de VISA Karte, die sich bis zum 17.03.2021, 23:59 Uhr, über die Landingpage für die Vorteilsaktion registriert haben und zwischen dem 17.02.2021, 00:00 Uhr, und dem 17.03.2021, 23:59 Uhr, mindestens zwei Bezahlvorgänge mit Google Pay durchgeführt haben. Mit der Teilnahme an dieser Vorteilsaktion

erkennen die Teilnehmer die Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Die ersten 10.000 Kunden, welche erfolgreich mindestens zwei Bezahlvorgänge mit Google Pay durchgeführt haben, erhalten im Folgemonat (April) eine Amazon Punktegutschrift. Die Punkte werden wie folgt an die Teilnehmer verteilt: Teilnehmer 1 bis 10.000 erhalten je 1.000 Amazon Punkte. Die erfolgreichen Teilnehmer werden per E-Mail von der Landesbank Berlin AG benachrichtigt. Die Inanspruchnahme der Punktegutschrift erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Barauszahlung oder Abtretung der Punktegutschrift ist nicht möglich

» Die Bedingungen als PDF

Die Amazon.de VISA Karte Als Prime-Mitglied erhalten Sie bei Erstantrag 70 € Startgutschrift, die nach Ihrem ersten Einkauf bei Amazon.de mit der Amazon.de VISA Karte auf Ihrer Kreditkartenabrechnung gutgeschrieben wird - ansonsten 50 €.*

Dauerhaft 0 € Jahreskartenpreis für Prime-Mitglieder. Ohne Prime-Mitgliedschaft zahlen Sie 19,99 € pro Jahr ab dem zweiten Kartenjahr.*

Letzte Aktualisierung am 20.02.2021 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[MyDealz]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren