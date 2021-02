Android Auto: Der Google Assistant Driving Mode ist da – ist es besser als die alte Google Maps Navigation?

Der Google Assistant Driving Mode sollte schon 2019 offiziell die Nachfolge von Android Auto antreten, doch bis auf einen eingeschränkten Rollout ist daraus bisher noch nichts geworden. Nun erhofft sich Google weiteres Feedback von den Nutzern und fragt sie in einer recht interessanten Umfrage nach ihrer Meinung, die einiges über die Strategie verrät.



Android Auto ist schon seit gut zwei Jahren im Umbruch, denn die klassische Plattform wurde oder wird auf allen Geräteklassen ersetzt: Im Auto gab es eine völlig neue Oberfläche, gefolgt vom bald startenden Android Automotive und auf dem Smartphone kommt der Google Assistant Driving Mode zum Einsatz, der die klassische App ersetzen wird. Nach langer Wartezeit ist der Driving Mode in diesem Jahr endlich für die ersten Nutzer gestartet worden.

Nun sehen einige Nutzer, die den Assistant Driving Mode bereits verwendet haben, eine Einladung zu einer Umfrage über ihren Eindruck der neuen Plattform. Diese kommt entweder per E-Mail oder in einigen Fällen wohl auch direkt vom Google Assistant. Es ist lediglich ein Link zu einer klassischen Google Forms-Umfrage und keine spezifische Verknüpfung zu Nutzung der Plattform. Es werden also auch Details abgefragt, die Google eigentlich bekannt sein sollten.

Im Folgenden seht ihr Stichpunktartig einige Punkte, die bei der Umfrage abgefragt werden.

Tell us what you thought. It only takes about 3 minutes and your answers will help us create the best experience for users.