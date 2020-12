Stadia: Viele neue Spiele ohne Zusatzkosten – Googles Spieleplattform unterstützt nun das Ubisoft+ Spiele-Abo

Googles Spieleplattform Stadia hat in den vergangenen zwölf Monaten sehr stark nachgelegt und bietet mittlerweile eine Auswahl von über 100 Titeln, die die Spieler käuflich erwerben oder sich im Rahmen des Abos kostenlos sichern können. Vor wenigen Tagen ist die Spieleauswahl erneut angewachsen, denn Ubisoft+ hat sich in den ersten Regionen für Stadia geöffnet und bringt noch einmal eine ganz neue Facette.



Stadia bietet den Nutzern verschiedene Möglichkeiten, um Spiele für die Plattform freizuschalten: Entweder per Kauf, im Rahmen des Stadia Pro-Abos oder durch eine (noch) sehr kurze Liste kostenloser Titel. Eine Übersicht über die verschiedenen Varianten erhaltet ihr in diesem Artikel. Nun kommt eine weitere interessante Variante dazu, die schon vor längerer Zeit angekündigt wurde und nun erst einmal für die US-Nutzer freigeschaltet wurde: Ubisoft+.

Ubisoft+ ist ein Abo-Dienst des gleichnamigen Spielepublishers, der für 15 Dollar im Monat ein Teil des eigenen Gaming-Portfolios anbietet, das auf allen unterstützten Plattformen gezockt werden kann – und dazu gehört nun auch Stadia. Stadia-Nutzer haben nach der Verknüpfung mit dem Ubisoft-Konto die Möglichkeit, alle Abo-Titel auch auf Googles Spieleplattform zu zocken, ohne diese zuvor kaufen oder anderweitig freischalten zu müssen. Das bedeutet, dass sie aus Stadia-Sicht kostenlos angeboten werden können.

Der große Vorteil liegt nun darin, dass der Zugriff auf die Titel auch mit dem Stadia Base-Account möglich ist. Google stellt die virtuelle Spielekonsole in dem Fall vollkommen kostenlos zur Verfügung und als Nutzer muss man lediglich damit leben, dass die Bildqualität bei 1080p gekappt wird und die Soundqualität nicht auf dem allerhöchsten Level ist.









Für Google sind Angebote wie Ubisoft+, von denen es in Zukunft wohl noch weitere von anderen Spieleherstellern geben soll, erst einmal ein großes Verlustgeschäft, denn man profitiert weder vom Abo noch von der Provision der Spielekäufer. Gleichzeitig ist es aber auch sehr gute Werbung für Stadia, mit der neue Zielgruppen erschlossen werden können, die dadurch auf den Geschmack kommen und vielleicht doch noch ein Abo abschließen oder weitere Spiele kaufen.

Wann Ubisoft+ für Stadia in Deutschland starten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Rede ist vom sehr dehnbaren Begriff “Anfang 2021” – also Januar bis Juli 😉 Es wird aber hoffentlich nicht mehr zu lange dauern, denn sowohl Stadia als auch Ubisoft+ stehen in Deutschland zur Verfügung. Gut möglich, dass es schon in wenigen Tagen soweit ist und sich die Zocker die Weihnachtszeit bzw. auch den nächsten Lockdown etwas verkürzen lassen können. Bleibt abzuwarten, wie dieses Angebot von den Spielern angenommen wird und ob beide Seiten diese Möglichkeit langfristig offenhalten werden, ohne dass der Nutzer zusätzliche Gebühren zahlen muss.

















