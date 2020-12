Pixel 5: Google Wallpapers bringt neuen Conveyor Belt Live Wallpaper mit 3D-Objekten & Statusinformationen

Google spendiert den Pixel-Smartphones in unregelmäßigen Abständen neue Live Wallpaper, die zum Teil nur exklusiv für eine Generation zur Verfügung stehen – nun ist es wieder soweit. Seit wenigen Tagen wird der neue Live Wallpaper “Conveyor Belt” für alle Besitzer eines Pixel 5 über ein Update der Google Wallpapers-App ausgerollt. Auch dieser kann sich wieder am Smartphone-Status orientieren.



Die Google Wallpapers-App enthält eine große und mehrfach wechselnde Auswahl an Hintergrundbildern und Live Wallpaper, die aber nur zum Teil allen Nutzern zur Verfügung stehen. Einige sind mehr oder weniger für die Öffentlichkeit, andere nur für Pixel-Nutzer und wieder andere sogar nur für bestimmte Pixel-Generationen. Letztes ist nun wieder beim neuen Live Wallpaper Conveyor Belt der Fall, der nur für Pixel 5-Besitzer nutzbar ist.

Der neue Live Wallpaper ist in einer überschaubaren Farbauswahl gehalten und lässt immer wieder 3D-animierte Objekte über bzw. unter den Homescreen des Smartphones fliegen. Dadurch ist zwar viel Bewegung zu sehen, aber dennoch wirkt es ruhig und nicht zu unübersichtlich. Die Objekte im Hintergrund können aus sehr vielen verschiedenen Elementen bestehen, die sowohl nach den Einstellungen des Nutzers als auch dem Telefon-Status gerichtet sein können.

Watch as new objects appear, delivered by conveyor belt. Some hint at your phone state, others appear for certain actions.