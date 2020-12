Stadia: Google verschenkt Stadia Starterpakete inklusive Chromecast Ultra an alle Cyberpunk 2077-Spieler; so gehts

Es könnte ein großer Tag für Googles Spieleplattform Stadia werden – und vielleicht auch für den einen oder anderen Neo-Nutzer der Plattform: Im Rahmen der Promotion für den heute gestarteten Hypetitel Cyberpunk 2077 erhalten alle Käufer das Stadia Starterpaket bestehend aus einem Controller sowie einem Chromecast Ultra im Wert von knapp 100 Euro kostenlos.



Das Jahr ist fast zu Ende, aber erst jetzt erscheint das meist erwartete Spiel des Jahres, Cyberpunk 2077, und dürfte die Server aller großen Plattformen zum Glühen bringen – vielleicht auch die von Stadia. Google hat schon vor einigen Wochen eine Aktion für alle Vorbesteller gestartet und führt diese noch eine ganze Woche lang fort. Wer sich den neuen Titel auf der hauseigenen Spieleplattform holt, erhält die Stadia Premiere Edition kostenlos dazu.

Das Starterpaket besteht aus dem Stadia-Controller sowie einem Chromecast Ultra und hat laut dem Google Store einen Wert von 97,47 Euro – allein schon der Chromecast Ultra ist (war) mehr Wert, als der Kaufpreis von Cyberpunk 2077, das mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. Ein Stadia Pro-Abo ist für den Kauf, das Zocken sowie die Teilnahme an dieser Aktion nicht notwendig. Ihr könnte also einfach nur das Spiel kaufen, den Gutschein per E-Mail erhalten und diesen dann im Google Store gegen das Starterpaket einlösen.

Wer sich den Titel also ohnehin holen wollte – und das dürften wohl sehr viele Gamer sein – könnte ihn auf Stadia ausprobieren und somit die Aktion mitnehmen. Diese gilt noch bis einschließlich 17. Dezember oder so lange der Vorrat reicht. Im Folgenden noch die wichtigsten Bedingungen für diese Aktion.









Berechtigte Nutzer, die zwischen dem 15. Oktober 2020 und dem 17. Dezember 2020 Cyberpunk 2077 auf Stadia vorbestellen oder kaufen, erhalten kostenlos eine Stadia Premiere Edition (Stadia-Controller und Chromecast Ultra) gemäß diesen Angebotsbedingungen (das „Angebot“). Das Angebot beinhaltet einen kostenlosen Standardversand. – Damit du das Angebot nutzen kannst, musst du mindestens 18 Jahre alt sein, eine Lieferadresse in Deutschland haben und Cyberpunk 2077 auf Stadia im Angebotszeitraum vorbestellen oder kaufen. Durch die Stornierung der Vorbestellung vor der Veröffentlichung des Spiels wird das Angebot ungültig. Wenn du Cyberpunk über einen Stadia-Spielegutscheincode erwirbst, kannst du das Angebot nicht in Anspruch nehmen. – Der Gutscheincode für eine Stadia Premiere Edition wird bis zum 16. Januar 2021, 00:59 Uhr MEZ an die mit deinem Stadia-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet und muss bis zum 1. Februar 2021, 00:59 Uhr MEZ im Google Store Deutschland eingelöst werden. An der Kasse muss ein Zahlungsmittel hinzugefügt werden, sofern du zuvor noch keines in deinem Konto angegeben hast. In Rechnung gestellt werden jedoch nur eventuell anfallende Versandkosten gemäß der gewählten Versandmethode. – Maximal eine Stadia Premiere Edition pro Nutzer bzw. 6 pro Haushalt – Angebot gültig, solange der Vorrat reicht, und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Der Wert des Angebots ist nicht übertragbar, nicht weiterverkaufbar, nicht gegen Bargeld einlösbar und nicht erstattungsfähig. – Wenn du Cyberpunk 2077 gegen eine Erstattung zurückgibst, wird das Angebot ungültig und du musst möglicherweise deine Stadia Premiere Edition zurückgeben oder den vollen Preis der Stadia Premiere Edition bezahlen. Wenn du deine Stadia Premiere Edition zurückgeben musst, erhältst du eine E-Mail an die mit deinem Stadia-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse mit einer Anleitung zur Rückgabe. Der Rückversand wird dir nicht in Rechnung gestellt. – Wenn Stadia feststellt, dass dieses Angebot missbräuchlich oder in betrügerischer Absicht genutzt wird, kann das Angebot ungültig werden.

[Stadia]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren