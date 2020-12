Smart Home Aktion! Amazon Echo Dot Smart Speaker Gratis mit 6 Monaten Amazon Music & Audible-Zugang

Amazon hat die Smart Home-Aktion weiter verlängert, die gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit sehr interessant sein kann und sich schon in der gesamten Black Friday-Woche sehr großer Popularität erfreute: Wer sich für einen brandneuen Echo Dot Smart Speaker der vierten Generation entscheidet, erhält zusätzlich sechs Monate Amazon Music Unlimited kostenfrei dazu – was den Preis des Smart Speakers vollständig ausgleicht. Ein starkes Paket, bei dem ihr je nach Betrachtung den Smart Speaker oder das Musik-Abo kostenlos erhaltet. Oben drauf gibt es auch noch einen Audible-Zugang für 60 Tage.



Amazon ist meisterhaft darin, einzelne Produktgruppen miteinander zu verknüpfen und diese sowohl für sich selbst als auch für die Kunden zu einem lohnenswerten Paket zu schnüren: Vor allem die Echo Dot Smart Speaker sowie Amazon Music Unlimited werden öfter mal miteinander verknüpft – und nun ist der neue Echo Dot der 4. Generation mit dabei. Aktuell erhaltet ihr zum Preis von 29,24 sowohl den Smart Speaker als auch das Amazon Music Unlimited-Abo und die 60 Tage Audible mit Zugang zu vielen Hörbüchern.

Ob ihr nun den Smart Speaker oder die sechs Monate Amazon Music Unlimited (fast) Gratis erhaltet, ist Ansichtssache. Normalerweise würde dieses Paket mit über 106 Euro zu Buche schlagen, was euch eine Ersparnis von fast 50 Prozent einbringt. Das Amazon Music Unlimited-Abo kann direkt nach Abschluss wieder gekündigt werden, sodass euch keine Folgekosten entstehen. Natürlich läuft der Zugriff auf die Musik dennoch sechs Monate weiter. Bei Interesse solltet ihr schnell, denn diese Aktionen sind meist nach wenigen Tagen vergriffen.

Aktuelle Amazon-Aktionen

Amazon Echo Dot (4. Generation) Anthrazit Stoff + Amazon Music Unlimited (6 Monate gratis, danach kostenpflichtig) Nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited mit gültiger Prime-Mitgliedschaft.

Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte Design sorgt für satten Klang, dank klarem Sound und ausgewogener Basswiedergabe.

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen mehr. Hören Sie Musik, Hörbücher und Podcasts überall in Ihrem Zuhause, dank Multiroom Musik.

Stets bereit – Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr.

Sprachsteuerung für Ihr Smart Home – Schalten Sie Lampen ein, verstellen Sie Thermostate, steuern Sie Türschlösser und vieles mehr mit kompatiblen Geräten und allein mit Ihrer Stimme.

Letzte Aktualisierung am 5.12.2020 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Bedingungen der Aktion

Die Aktion gilt für Kunden, die ein teilnahmeberechtigtes Echo*Gerät mit Verkauf und Versand durch Amazon.de gekauft haben. Nur solange der Vorrat reicht.

Das Angebot gilt nur für eine monatliche Amazon Music Unlimited Standardmitgliedschaft. Das Angebot gilt nicht für Amazon Music Unlimited für Familien*, Studenten* und Echo/Fire TV* sowie für JahresMitgliedschaften und Anmeldungen über iTunes. Nach den 6 Monaten kostet Ihre Mitgliedschaft 9,99€/Monat (7,99€/Monat für PrimeMitglieder). Jederzeit kündbar.

Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich eines Gratiszeitraums).

Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen.

Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

Der Aktionsgutschein kann nur von volljährigen Personen eingelöst werden.

Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH. Es gelten die Nutzungsbedingungen für Amazon Music.

Amazon behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu beenden.

Amazon Echo Dot (4. Generation) Anthrazit Stoff + Amazon Music Unlimited (6 Monate gratis, danach kostenpflichtig) Nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited mit gültiger Prime-Mitgliedschaft.

Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte Design sorgt für satten Klang, dank klarem Sound und ausgewogener Basswiedergabe.

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen mehr. Hören Sie Musik, Hörbücher und Podcasts überall in Ihrem Zuhause, dank Multiroom Musik.

Stets bereit – Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr.

Sprachsteuerung für Ihr Smart Home – Schalten Sie Lampen ein, verstellen Sie Thermostate, steuern Sie Türschlösser und vieles mehr mit kompatiblen Geräten und allein mit Ihrer Stimme.

Letzte Aktualisierung am 5.12.2020 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren