Google Shopping gibt Geschenketipps: Das sind die 100 populärsten Weihnachtsgeschenke

In wenigen Wochen ist Weihnachten und viele Menschen dürften in diesen Tagen auf der Jagd nach den besten Geschenken sein – in diesem Jahr vermutlich noch einmal mehr als sonst Online. Für viele Menschen ist aber nicht Amazon, sondern auch Google die erste Anlaufstelle auf der Suche nach passenden Produkten und so haben sich die Analysten nun wieder hingesetzt und eine nach Kategorien sortierte Auflistung der 100 beliebtesten Weihnachtsgeschenke veröffentlicht.



Wer Weihnachtsgeschenke sehr gezielt einkauft, beginnt die Suche vermutlich sehr oft bei Amazon oder den diversen Preissuchmaschinen. Aber auch Google spielt in diesem Bereich eine sehr wichtige Rolle und betreibt mit Google Shopping eine der weltweit größten Produktdatenbanken inklusive zahlreicher Details, vielen Daten der Nutzer und natürlich auch Geschäften und Onlineshops, in denen die jeweiligen Produkte erworben werden können.

Auch in diesem Jahr hat man wieder die 100 populärsten Weihnachtsgeschenke zusammengestellt, die anhand des Suchinteresses der Nutzer ausgewertet wurden. Es muss nicht unbedingt heißen, dass es die meistgesuchten Produkte sind, sondern vermutlich eher die, die von den Algorithmen als Geschenkesuche erkannt worden sind. Allerdings bietet Google keine Top 100, sondern listet einige Kategorien auf, in denen man die Beschenkten packen könnte und zeigt dort die populärsten Produkte.

Die folgenden Listen beziehen sich auf die USA, lassen sich aufgrund der großteils global verfügbaren Produkte aber wohl zu großen Teilen auch auf Europa und Deutschland beziehen. Wer also noch auf der Suche ist und Inspirationen braucht, könnte auch in den folgenden Kategorien möglicherweise fündig werden.









Geschenke für für die Küche

Geschenke für Sportler

Geschenke für Techies









Geschenke für DIY

Geschenke für Beauty & Wellness

Geschenke für Gamer









Geschenke für Kinder

Schaut euch die dazugehörige Webseite an, auf der ihr alle Links zu den Produkten und die weiteren Platzierungen findet. Außerdem gibt es jede Menge weitere Informationen wie etwa der Suchanstieg für einzelne Aktivitäten, Produkte oder Kategorien und weitere Statistiken. Ist wirklich sehr nett gemacht und lädt zum Stöbern ein. Und wer etwas findet, kann es direkt über Google Shopping in den jeweiligen Onlineshops finden und kaufen.

Leider gibt es keine solche Auflistung für Deutschland oder Europa, was wohl auch daran liegt, dass die Produktsuchmaschine hierzulande keine ganz so große Rolle spielt und von Google vielleicht auch absichtlich Kleingehalten wird.

» Google Shopping Gift Guide















