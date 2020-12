Pixel 5: Googles neues Smartphone im Härtetest – viel Plastik, falsche Versprechen & Akku-Explosion (Video)

Googles neues Smartphone Pixel 5 konnte bisher sehr gute Kritiken einfahren, wurde in zahlreichen Tests unter die Lupe genommen und muss sich auch beim Kameravergleich mit der Top-Konferenz nicht verstecken – aber wie sieht es im Härtetest aus? Der populäre YouTube-Kanal JerryRigEverything hat das Pixel 5 in die Hände bekommen und lässt kaum ein gutes Haar an Googles neuem Smartphone. Von falschen Werbeversprechen bis zur Mini-Explosion ist alles dabei.



Neue Flaggschiff-Smartphones müssen nicht nur intern, sondern auch nach dem Marktstart viele Tests über sich ergehen lassen. Von den obligatorischen Reviews der frühen Tester über die Kameravergleiche mit der Konkurrenz bis zu den Härtetests wird alles einmal durchlaufen und kann für den Verkaufserfolg sehr entscheidend sein. In den letzten Jahren konnten die Pixel bei den Härtetests oft überzeugen, doch in diesem Jahr ist das Gegenteil der Fall.

Der YouTube-Kanal JerryRigEverything ist bekannt dafür, Smartphones einem Härtetest zu unterziehen, der aus Kratzen, Zerlegen, Biegen bis zum Verbrennen besteht – drei dieser Tests musste nun auch das Pixel 5 über sich ergehen lassen, denn zum vierten kam es gar nicht mehr. Zu Beginn läuft noch alles gut, denn das Display des Smartphones kann im Kratztest überzeugen und zeigt erst ab der zweithöchsten Härte die ersten Spuren. Es geht besser, ist aber vollkommen akzeptabel.

Doch dann beginnt schon das Martyrium: Google spricht in der Werbung davon, dass das Smartphone ein “Metallgehäuse” hat und im Englischen wird diese Aussage sogar mehrfach unterstrichen. Nun, das ist nicht der Fall. Wie sich im Test zeigt, besteht das gesamte Smartphone rundherum aus Plastik. Google spricht zwar von einem bio-resin-Überzug, aber schlussendlich ist das nur ein nettes Wort für Plastik. Und so zeigt sich, dass sich das Smartphone regelrecht schälen lässt – und das mehrere Millimeter tief. Lediglich der Power-Button besteht aus Metall, die Lautstärkewippe hingegen nicht.

Bis zu diesem Test ist das der Hauptkritikpunkt, denn dass das Smartphone aus einem Metallgehäuse besteht, ist einfach falsch und irreführend. Wikipedia definiert ein “Gehäuse” als “eine feste Hülle, die einen empfindlichen Inhalt schützend umgibt, oder die Umgebung vor einem gefährlichen Inhalt schützt. Das Google-Gehäuse hingegen besteht aus Plastik. Schade, dass man die Käufer so hinter das Licht führt. Ist natürlich ein sehr guter Grund, das Gerät zurückzugeben!









Der eigentliche Hammer folgt aber bei Minute 5:27. Der Bastler setzt sein Messer etwas zu tief an, erwischt den Akku und lässt diesen in einer kleinen Rauchwolke explodieren. Das Smartphone ist tot. Fragt sich, wo Googles schützendes Metallgehäuse ist, das der YouTuber wohl kaum mit seinem Cuttermesser hätte durchdringen können. Und weil das so “lustig” ist, zeigt das Video diese Stelle auch noch einmal in Slow Motion, bei der der Bastler vor Schreck seine Hände zurückzieht.

Aber nicht nur der Akku ist offenbar ungeschützt, sondern auch ein großer Teil der Rückseite besteht zum drahtlosen Laden nicht aus Metall. Würde man das Smartphone vollständig von Plastik befreien, bliebe sicher nicht mehr viel von dem beworbenen Metallgehäuse übrig. Und weil das Smartphone durch diese Fauxpas sein Leben lassen musste, konnte der Hitzetest am Display nicht mehr durchgeführt werden. Aber der Tester geht davon aus, dass es nicht gut abschneiden würde – ist aber nur eine Meinung.

Wenigstens den Biegetest am Ende des Videos kann das Smartphone gut bestehen. Es lässt sich kaum biegen, aber das Display löst sich dennoch vom Rahmen – ein bekanntes Problem. Weil das laut Google die Wasserdichtheit nicht beeinflusst, was ich aber stark bezweifeln würde, ist das aber kein katastrophales Problem. Dennoch sollte Google das “Metallgehäuse” aus der Werbung herausnehmen und die Kunden nicht weiter verarschen.















