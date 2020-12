Samsung Galaxy S21: Hier gibt es alle Hintergrundbilder & Live Wallpaper des neuen Smartphone zum Download

Samsung wird in wenigen Wochen das neue Galaxy S21 vorstellen, das wohl nicht nur das erste Smartphone-Flaggschiff des kommenden Jahres wird, sondern auch den Beginn des neuen Samsung-Portfolios markieren könnte. Wenig überraschend sind in den letzten Tagen zahlreiche Details rund um das kommende Smartphone geleakt worden und nun sind sogar die Live Wallpaper und Hintergrundbilder nächsten Galaxy S-Generation an die Öffentlichkeit gelangt. Wir bieten sie euch wie üblich zum Download an.



Smartphone-Wallpaper erfreuen sich immer wieder großer Popularität und wir haben euch auch in den letzten zwölf Monaten wieder die Hintergrundbilder und Live Wallpaper aller Smartphone-Flaggschiffe zum Download angeboten, darunter auch eine ganze Reihe von Varianten und zum Teil von Hobby-Designern nachgebastelten Exemplaren für die Google Pixel-Smartphones. Nun gibt es wieder Wallpaper für ein Smartphone zum Download, das noch nicht einmal vorgestellt wurde.

Der YouTuber Rydah hat die Hintergrundbilder des neuen Samsung-Smartphones extrahieren können und bietet diese über einen Google Drive-Link zum Download an. Die neuen Hintergrundbilder gehen tatsächlich mal wieder einen etwas anderen Weg und führen auch in diesem Punkt ein neues Design ein. Statt den sehr sanften und zum Teil Ölgemälde-artigen Bildern gibt es diesmal körnige Farbverläufe, die ein wenig an Sand erinnern. Vielleicht auch eine Hommage an das Holi-Fest?

Ihren natürlichen Look haben die Hintergrundbilder aber behalten, sodass man weiterhin nicht zwischen Foto und Renderbild unterscheiden kann. Natürlich sind es bearbeitete Bilder, aber sie hätten in der Form zum Teil auch in freier Natur entstehen können. Auf abstrakte Bilder, wie etwa Google, setzt Samsung schon lange nicht mehr.









Die Liste der Bilder besteht aus insgesamt 22 Hintergrundmedien. Darunter 12 Smartphone-Wallpaper, 4 DeX-Wallpaper für die Desktop-Ansicht und sechs weitere animierte Live Wallpaper. Bei letzten handelt es sich um mp4-Videos, die nicht von allen Smartphone-Herstellern für den Lockscreen unterstützt werden. Das müsst ihr einfach einmal ausprobieren. Wie üblich bieten wir euch sowohl die Galerie mit der Übersicht aller Medien sowie eine ZIP-Datei mit allen Bildern zum Download an.

Samsung Galaxy S21: Wallpaper-Galerie (Google Fotos) | Wallpaper-Download (Google Drive)

[Rydah]















