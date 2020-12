Handystrahlen-Test: Das sind die Smartphones mit der höchsten & geringsten Strahlenbelastung (SAR-Wert)

Smartphones sind aus dem Alltag für viele Menschen nicht mehr wegzudenken – aus gutem Grund. Weil in unseren Breiten praktisch jeder ein Smartphone, manche sogar zwei oder mehr, in der Tasche hat, gibt es immer wieder Diskussionen über die Handystrahlen und deren etwaige Schädlichkeit für den Menschen. Die Zeitschrift Connect hat nun 170 Smartphones unter die Lupe genommen und deren SAR-Wert sowie Strahlungsfaktor in einer langen Topliste veröffentlicht. Vielleicht für einige Menschen ein wichtiger Punkt bei der Kaufentscheidung.



Zu einer Zeit, als Mobiltelefone noch “Handys” waren und sich gerade rasant verbreiteten, machten immer wieder Schlagzeilen rund um die Handystrahlung die Runde und wollten die Menschen verrückt machen – ähnlich wie die heutigen Fake-Horrormeldungen über 5G. Die eigentliche Strahlengefahr ist bis heute nicht bewiesen, auch nicht widerlegt, aber aus den Köpfen der meisten Menschen und auch der Medien verschwunden. Das heißt aber nicht, dass die Geräte nicht auch weiterhin nach diesen Werten untersucht und bewertet werden.

Die Strahlungen der Mobiltelefone werden in Watt per Kilogramm gemessen und können bei den verschiedensten Modellen und Herstellern sehr weit auseinander gehen. Das Bundesamt für Strahlenschutz stuft Geräte mit weniger als 0,6 Watt per Kilogramm als strahlungsarm ein. Allerdings wird dieser Wert von nur etwas mehr als der Hälfte aller Smartphones auch tatsächlich erreicht. Der dafür herangezogene SAR-Wert wird allerdings von den Herstellern selbst angegeben.

Man darf nicht vergessen, dass der SAR-Wert einen Maximalwert widergibt und nicht unbedingt dem Alltag entspricht. Die Strahlenbelastung ist von vielen Faktoren abhängig, liegt im Durchschnitt aber deutlich unter den von den Herstellern angegebenen Werten. Aus diesem Grund hat die Redeaktion der Connect alle Smartphones selbst mit einem großen Versuchsaufbau getestet, in allen Richtungen gemessen und dabei die Durchschnittswerte für den Strahlungsfaktor verwendet.

DIe Beschreibung zum Versuchsaufbau sowie die vollständige Liste mit 170 Smartphones findet ihr bei Connect. Hier nur als Anreißer die zehn Smartphones mit der geringsten und der höchsten Strahlenbelastung sowie die Platzierungen und Werte der Google Pixel-Smartphones.









Top 10 der strahlungsärmsten Smartphones (SAR / Faktor)

Top 10 der Smartphones mit der stärksten Strahlung (SAR / Faktor)

Platzierung der Google-Smartphones (SAR / Faktor)

Pixel 3a (0,72 / -0,55) Pixel 3a XL (1,17 / -0,39) Pixel 4a (1,37 / -0,32) Pixel 4a XL (1,17 / -0,31) Pixel 5 (0,96 / -0,03) Pixel 3 XL (1,39 / 0,34) Pixel 3 (1,39 / 0,47) Pixel 4 (1,19 / 0,51)

Google findet sich auf den hinteren Plätzen, liegt aber zumindest im Durchschnittsfaktor noch unter der kritischen Grenze.

» Der Test und alle Ergebnisse bei Connect















