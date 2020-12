Google Chrome Labs: Neuer Bereich zur Freischaltung experimenteller Features ist da – so wird es aktiviert

Google Chrome bietet allen Nutzern die Möglichkeit, neue oder in Entwicklung befindliche Features frühzeitig auszuprobieren, in dem diese über diverse Wege aktiviert oder auch wieder deaktiviert werden können. Nun kommt offenbar ein neuer Bereich dazu, mit dem sich Feeatures an der Oberfläche einfacher freischalten oder auch wieder abschalten lassen: Ein neuer Chrome Labs-Bereich, der ebenfalls erst einmal aktiviert werden muss.



Google bietet den Chrome-Browser in mehreren Versionen an: Stable, Beta, Dev und Canary wobei man aber nicht nur neue Features erhält, sondern auch je nach Version mit Bugs oder Abstürzen rechnen muss. Wer es ein klein wenig stabiler mag, der kann die Flags unter chrome://flags verwenden und dort eine sehr lange Liste an Features und Optionen aktivieren oder auch wieder deaktivieren. Beides sind bekannte Wege, die von vielen Powernutzern verwendet werden dürften.

Nun kommt ein neuer Bereich dazu, den es vor vielen Jahren in ähnlicher Form schon einmal gegeben hat: Die Chrome Labs. Dabei handelt es sich um ein neues Icon neben der Adressleiste, das ein kleines Overlay mit Experimenten öffnet, die sich über die dortigen Schalter freischalten oder auch wieder abschalten lassen. Die Auflistung ist an dieser Stelle sehr sinnvoll, denn dort befindet sich bekanntlich auch das Extension-Menü, das Nutzermenü, das Chrome-Menü sowie die selbst installierten Extensions.

Derzeit stehen nur zwei Experimente zur Verfügung: Eine Reading List mit temporären Einträgen in den Bookmarks sowie die neue Tab-Suche, die bereits in Chrome OS 87 aktiviert wurde.









Wer möchte, kann diesen neuen Bereich schon jetzt nutzen und somit beide Features sehr einfach austesten, bevor sie mit dem nächsten Update in der finalen Version aufschlagen. Um die neuen Chrome Labs zu nutzen, müsst ihr sie, wie sollte es anders sein, über die Flags aktivieren und den Browser neu starten. Anschließend seht ihr das Icon neben dem Chrome-Menü, so wie das auf obigem Screenshot abgebildet ist.

So lässt sich Chrome Labs aktivieren

Öffnet chrome://flags Sucht nun den Eintrag #chrome-labs Stellt den Eintrag auf Enabled Jetzt den Browser neu starten

Für einige Dinge sicherlich ein praktischer neuer Weg zur simplen Aktivierung, allerdings wird damit noch mehr Unklarheit gestiftet, wie die experimentellen Features den Weg zum Nutzer finden. Wir wollen ja auch die serverseitigen Aktivierungen nicht vergessen, die Google Chrome immer wieder mal mit unfreiwllig ausgewählten Testnutzern durchführt.

