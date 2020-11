Wer hat mich angerufen? So lässt sich herausfinden, wer hinter einer Telefonnummer steckt – klappt fast immer

Glaubt man den Statistiken, dann nutzen die Menschen das Smartphone auch zum Telefonieren und damit die traditionellste aller Kommunikationsmethoden des Geräts. Doch selbst in Zeiten der intelligenten Smartphones gibt es noch immer das Problem, dass man nicht weiß, wer hinter einer Telefonnummer steckt. Wir zeigen euch einige Tipps und Tricks, mit denen ihr in den meisten Fällen herausfinden könnt, wer euch angerufen hat.



Das Problem kennt jeder: Man wird von einer unbekannten Nummer angerufen und hat aus ganz unterschiedlichen Gründen eigentlich keine Lust, zurückzurufen oder ein Gespräch mit einer fremden Person zu beginnen. Immer mehr Menschen handhaben es so, dass sie einfach nicht zurückrufen, wenn der Anrufer nicht auf die Mailbox gesprochen hat. Auf der anderen Seite haben viele Menschen keine Lust, auf eine Mailbox oder einen Anrufbeantworter zu sprechen. Ein Teufelskreis.

Auch wenn man nicht gewillt ist zurückzurufen, überlegt man häufig dann doch hin und her, wer angerufen haben könnte, wem man die Nummer gegeben hat oder ob es vielleicht doch etwas Wichtiges gewesen ist. Wer sich trotzdem nicht überwinden kann, auf den grünen Telefonhörer zu drücken, kann mit einigen Mitteln versuchen, die Identität des Anrufers festzustellen oder zumindest herauszufinden, ob es sich um eine Person oder ein Unternehmen handelt. Dazu kommt das wachsende Problem der Ping-Anrufe und Telefonbetrüger.

1. Die Google Websuche

Die naheliegendste Variante kann häufig schon die aufschlussreichste sein: Gebt die Telefonnummer einfach in die Google Websuche ein. Handelt es sich um ein Unternehmen, seht ihr womöglich direkt die Homepage und wisst dann vermutlich sehr genau, was dieses Unternehmen von euch möchte oder ob es sich vielleicht nur wieder Mal um einen Werbeanruf gehandelt hat. Das ist aber schon der Optimalfall und kommt zugegebenermaßen, weil viele Unternehmen ihre Telefonnummern nicht mehr angeben, sondern selbst zurückrufen wollen, eher selten vor.

Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Telefonnummer-Webseiten, die für die Nummern Rückmeldungen und Bewertungen der Nutzer sammeln. Taucht die von euch gesuchte Nummer dort auf und ist schlecht bewertet, wisst ihr genau, dass man euch nur ein Zeitungs-Abo oder eine Versicherung verkaufen wollte oder gar in eine teure Mehrwertnummer oder Ähnliches locken möchte.

» Google Kontakte & GMail: Die Kontaktverwaltung wird in die Seitenleiste der Mail-App integriert (Screenshots)









2. Telefonbuch mit Rückwärtssuche

Viele Nutzer stimmen während des Vertragsabschlusses bewusst oder unbewusst einem Eintrag im Telefonbuch zu. Praktischerweise bieten diese Rückwärtssuche an – das bedeutet, dass ihr nach einer Telefonnummer suchen könnt und dann den Namen der Person ausgespuckt bekommt. Zwar lassen sich darüber viele Nummern finden, aber längst noch nicht alle. Dafür profitiert ihr davon, dass die Daten sehr akkurat sind und ihr stets den echten Namen der Person erhaltet.

Eine solche Rückwärtssuche könnt ihr etwa beim offiziellen Telefonbuch nutzen, diese steht aber auch über folgende Android-App zur Verfügung.

3. Nutzt einen Messenger

Seit WhatsApp nutzen viele Messenger die Telefonnummer zur eindeutigen Identifizierung der Nutzer. Das ist nicht nur für die Kontaktaufnahme mit bereits bekannten Personen sehr praktisch, sondern hilft uns auch bei dem kleinen Telefonnummer-Problem. Denn genauso wie ihr Freunde und Familie zum Messenger hinzufügen könnt, lässt sich das auch mit den unbekannten Handynummern handhaben. Ihr benötigt nur die Nummer, die ja bekannt ist, und es kann losgehen.

Fügt einfach die Telefonnummer des Anrufers zum Telefonbuch hinzu oder gebt sie im Messenger eurer Wahl ein und schaut was passiert. Bei WhatsApp ist die Chance hierzulande sehr groß, dass die Person bei der Facebook-Tochter angemeldet ist. Dadurch erfahrt ihr zwar nicht den Namen, seht aber das Profilbild der Person und vielleicht auch den eingestellten Status. Das kann in einigen Fällen schon sehr aufschlussreich sein und ihr könnt in den meisten Fällen sehen, ob ihr die Person kennt oder nicht.

Das funktioniert nicht nur mit WhatsApp, sondern z.B. auch mit Google Duo, aber die besten Chancen hat man eben bei einem sehr weit verbreiteten Messenger.









4. Ruft die Mailbox an

Die Mailbox wird erfahrungsgemäß zwar nur noch von wenigen Nutzern eingerichtet, aber dennoch besteht eine Chance, dass die Person eine kurze Begrüßung mit ihrem Namen eingerichtet hat – was gerade bei Unternehmen vielleicht auch noch üblich ist. Es kann also helfen, die Mailbox der Person anzurufen, was tatsächlich möglich ist, ohne dass das Smartphone der anderen Personen läutet. Mir persönlich war das nicht bekannt, aber eine Mailbox lässt sich direkt anrufen.

Um eine Mailbox gezielt anzurufen, müsst ihr einfach nur eine zweistellige Zahl zwischen der Vorwahl und der eigentlichen Handynummer wählen. Diese Zahl unterscheidet sich von Provider zu Provider, kann aber anhand der Vorwahl abgelesen werden. Auch wenn der Nutzer seine Handynummer zu einem anderen Anbieter mitgenommen hat, gilt die Kurzwahl weiterhin. Achtet also einfach nur auf die Vorwahl und wählt die entsprechende Nummer.

13 – T-Mobile

01511, 01512, 01514, 01515, 01516, 01517, 0160, 0170, 0171, 0175

33 – O2 & E-Plus

01590, 01570, 01573, 01575, 01577, 01578, 0163, 0176, 0177, 0178, 0179

50 – Vodafone

01520, 01522, 01523, 01525, 0162, 0172, 0173, 0174

Beispiel: Möchtet ihr die Mailbox von 0175-1234567 direkt anrufen, dann wählt einfach 0175-13-1234567. Ganz einfach 🙂

Bonustipp:

Viele Telefon-Apps für Android, auch Google Telefon, informiert euch darüber, aus welcher Region der Anruf kommt – je nach Datenlage zum Teil bis auf Stadt genau. Und wer ständig aus Großbritannien, Rumänien oder sonstwo angerufen wird und keine Nachricht auf der Mailbox hat, kann sich den Rückruf unter normalen Umständen direkt sparen.

» Google Kontakte & GMail: Die Kontaktverwaltung wird in die Seitenleiste der Mail-App integriert (Screenshots)















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren