Smart Speaker im Test: Das sind die besten Smart Speaker und Smart Displays – Google nur im Mittelfeld

Smart Speaker und Smart Displays haben sich in vielen Haushalten sehr schnell etabliert und dürften in puncto Verbreitung auch rund um das anstehende Weihnachtsgeschäft wieder einen sehr großen Sprung machen. Aber welcher Smart Speaker ist der beste? Welches Smart Display schneidet am besten ab und wie sieht es mit den großen Lautsprechern aus? Die Stiftung Warentest hat zur Beantwortung dieser Fragen insgesamt 15 Geräte unter die Lupe genommen.



Die smarten Assistenten stehen bei vielen Menschen im Mittelpunkt des Smart Homes und sind häufig in Gestalt von Smart Speakern in den Regalen und Schränken zu finden. Gefühlt wird der Markt hierzulande vor allem von Amazon und Google dominiert, aber es gibt noch zahlreiche weitere Anbieter mit großen Marktanteilen: Natürlich Sonos, die “nationale Lösung” der Telekom oder auch die Geräte der klassischen Lautsprecherhersteller.

Smart Speaker sind mehr als nur ein Mikrofon und ein Lautsprecher, grundsätzlich sind sie aber das Vehikel für den Google Assistant oder Amazons Alexa, die mit oder ohne Display umgesetzt werden können. Dennoch spielt der smarte Assistent im Test der Stiftung Warentest mit 20 Prozent nur eine eher untergeordnete Rolle. Im Test ging es hauptsächlich darum, wie die Klangqualität ausfällt, denn es sind ja immer noch Lautsprecher, mit denen man auch mal Musik hören möchte. Dieser Punkt wird mit 40 Prozent gewichtet.

Die Stiftung Warentest hat Geräte ohne Display, mit Display und fernab davon die größeren Lautsprecher getestet, allerdings ist weder ein Google Home noch ein Nest Home bzw. Nest Audio im Test mit dabei. Der Google Assistant spielt nur als Sprachassistent auf den getesteten Geräten eine große Rolle. Auch im Ranking der Smart Displays und größeren Lautsprecher mit Sprachassistenten kommen die Google-Geräte nicht über das Mittelfeld hinaus.

Der Test wurde bereits in der November-Ausgabe durchgeführt, enthält also nicht die jeweils neuesten Generationen der Geräte, die in den letzten Wochen oder wenigen Monaten vorgestellt worden sind. Das Testergebnis könnt ihr euch aber natürlich dennoch kaufen, herunterladen und auf Aktionen rund um die entsprechenden Geräte warten.









Das sind die besten Smart Speaker

Ich liste hier natürlich nicht die vollständigen Testergebnisse auf, sondern biete einfach nur einen schnellen Überblick darüber, welche Geräte wie abgeschnitten haben: Der Testsieger ist, sowohl mit Google Assistant als auch Amazon Alexa, der Sonos One, der allerdings auch das teuerste getestet Gerät ist. Dennoch kommt das Gerät nicht über die Bewertung 2,8 (Befriedigend) hinaus, was vor allem an der Klangqualität liegt. An diesem Punkt kranken auch alle anderen Smart Speaker.

Der beste Amazon Smart Speaker ist der Echo der 3. Generation, der mit einer Bewertung von 3,0 nur knapp hinter dem Testsieger liegt. Auf den letzten Platz kommt JBL Link Music mit einer Bewertung von 3,7. Alle getesteten Geräte liegen also recht nahe beieinander. Die Umsetzung der Sprachassistenten ist jeweils sehr ähnlich. Diese werden dennoch unter anderem für mangelnden Datenschutz und zu wenig Transparenz kritisiert.

Interessantes Detail: Während Amazon Alexa und Google Assistant je nach Gerät zwischen Bewertungen von 2,1 bis 2,4 schwanken ist der einzige hierzulande erhältliche Konkurrent der Magenta Assistent der Telekom. Dieser kommt nur auf eine Schulnote von 3,6. Das dürfte nicht weiter überraschen, aber manch einer hätte es wohl schlimmer erwartet.

Das sind die besten Smart Displays

Stiftung Warentest hat sich auch die Smart Displays angesehen und dabei auch ein Google-Gerät getestet. Das beste Smart Display ist der Amazon Echo Show 8 mit einer Bewertung von 2,9. Danach folgt das Lenovo Smart Display 8 mit 3,1 und auf dem dritten Platz das Google Nest Hub Smart Display mit einer Note von 3,7. Auf dem letzten Platz ist das Archos Helios 7 mit 4,5. Wirklich empfehlenswert ist also keines der getesteten Geräte.

Die Tester halten fest, dass die Lautsprecher der Smart Speaker nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind und sobald ein Display mit ins Spiel kommt, geht es noch einmal abwärts. Titel des Tests: “Guter Klang nur ohne Bild”. Das sagt schon viel aus und fasst die Ergebnisse gut zusammen.









Das sind die besten Lautsprecher mit Sprachassistenten

Die Stiftung Warentest unterscheidet zwischen Smart Speaker und Lautsprechern mit smarten Sprachassistenten. Letzte sind eher die großen Lautsprecher, bei denen die Sprachassistenten nur Beiwerk statt Hauptbestandteil sind. Hier ist interessanterweise der Google Home Max mit einer Bewertung von 2,6 der Testsieger. Die beiden ebenfalls getesteten Geräte Sonos Move mit ebenfalls 2,6 und Sony SRX-XB501G mit 2,7 sind aber stark auf den Fersen. In puncto Preis-Leistung ist Google in diesem Fall der Testsieger.

Wie sich zeigt, ist keines der Produkte wirklich überzeugend. Als Tor für die smarten Assistenten sind sie gut zu gebrauchen, für guten Klang hingegen eher weniger – das gilt selbst für die Lautsprecher mit den Sprachassistenten. Wer also sein Heimkinosystem durch Smart Speaker ersetzen möchte, egal welche Preisklasse, sollte davon derzeit noch Abstand nehmen und auf verbesserte Geräte warten. Gut möglich, dass die Qualität in den nächsten Jahren stark ansteigen wird.

Leider wurde der Apple HomePod und dessen Mini-Ableger, der wohl für den Test zu spät käme, nicht getestet. Ein weiterer umfassender Test im Frühjahr wäre sehr schön, wird es so schnell aber wohl nicht geben. Schaut euch die Testergebnisse direkt bei Stiftung Warentest an. Zu finden ist es in der November-Ausgabe.















