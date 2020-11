Pixel 5: Googles neue Smartphone-Kamera im Vergleich zu Apple, Samsung, Huawei & OnePlus (Videos)

Googles neues Smartphone Pixel 5 ist das diesjährige Flaggschiff des Unternehmens, an das die potenziellen Käufer natürlich hohe Ansprüche stellen – allen voran an die Kamera. Im Einzeltest konnte die Kamera des Pixel 5 halbwegs überzeugen, musste in einigen Punkten aber auch Federn lassen. Aber wie sieht es im Vergleich zur Konkurrenz aus? In einigen Videos wird das Smartphone mit anderen Top-Modellen verglichen.



Die Pixel-Smartphones haben mit den ersten Generationen der damals neuen Linie die Messlatte für die Kameraqualität immer höher gesetzt – und das bei zum Teil sehr bescheidener Hardware. Mittlerweile hat Google allerdings die Strategie etwas geändert, setzt den Fokus auf stärkere Kamera-Komponenten und hat die Software-Entwicklung offenbar etwas zurückgefahren. Das zeigt sich daran, dass die Smartphones seit der vergangenen Generation keine Kamerapreise mehr gewinnen können.

Erst kürzlich haben wir euch den DXOMARK-Kameratest gezeigt, in dem das Pixel 5 gute 120 Punkte erreichen konnte, die dennoch nur Durchschnitt sind und zum Teil weit hinter der Konkurrenz liegen. Was diese Punkte wert sind, zeigt sich aber erst im Vergleich mit anderen Smartphones einer ähnlichen Klasse. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass die verglichenen Smartphones deutlich teurer sind als das Pixel 5.

Hier einige Vergleichsvideos mit den aktuellen Flaggschiffen aus den Häusern Apple, Samsung, Huawei und OnePlus, die natürlich allesamt ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht haben und sich von Googles Smartphones nicht mehr vorführen lassen.









Pixel 5 vs. iPhone 12 Pro vs. Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Pixel 5 vs. iPhone 12 Pro vs. Huawei Mate 40

In diesem Test tritt Googles Smartphone wieder gegen das aktuelle Apple-Flaggschiff an und beide bekommen das Huawei Mate 40 als neue Konkurrenz zur Seite gestellt. Das Huawei Mate 40 wird derzeit gemeinhin als eines der besten Android-Smartphones überhaupt bewertet und hat die stärkste Kamera in einem Android-Smartphone. Wenn da nur das kleine Detail mit den fehlenden Google-Diensten nicht wäre, hätte Huawei hier in vielen Ländern ziemlich sicher einen absoluten Verkaufsschlager im Portfolio.

Auch in diesem Video wird kein Gewinner ausgemacht, sondern nur ein Vergleich gestellt. Man muss sagen, dass das Pixel 5 trotz des deutlich geringeren Preises nicht gegen die Konkurrenz untergeht – und allein das ist schon die große Stärke des Google Pixel 5. Schaut euch für Details das oben eingebundene Video an.









Pixel 5 vs. Samsung Galaxy S20 FE vs. OnePlus 8T

OnePlus liefert sehr solide und auch populäre Smartphones, gehört aber nicht unbedingt zur ersten Wahl, wenn man Top-Fotos schießen möchte – vielleicht zu Unrecht. In diesem Video muss sich das OnePlus 8T weder vor dem Galaxy S20 FE noch vor Googles Pixel 5 verstecken – andersherum allerdings auch nicht. Alle drei Smartphones werden wieder in zahlreichen Kategorien miteinander verglichen und zeigen ganz unterschiedliche Stärken.

Während Google auf den natürlichen Look setzt und die Welt auf Fotos so abbilden möchte, wie sie wirklich ist, setzt Samsung auf starke Effekte und liefert die perfekten Fotos. Perfekt liegt in dem Fall im Auge des Betrachters, denn sie mögen objektiv gesehen am schönsten sein, haben mit der Wirklichkeit aber nicht viel zu tun. OnePlus ist irgendwo dazwischen und versucht sich an schönen natürlichen Fotos. Auch hier gilt wieder: Es gibt keinen Gewinner, sondern nur zahlreiche vergleichende Bilder.

Es zeigt sich, dass die durchwachsenen Kamera-Bewertungen des Pixel 5 auf dem Papier nicht so gut aussieht, aber schlussendlich dennoch sehr gute Bilder liefert und sich vor der Konkurrenz mit den großen Namen nicht verstecken muss.

[AndroidPolice]















