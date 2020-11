Gratis-Aktionen bei Google: Bose-Kopfhörer bei Pixel-Kauf & Stadia Starterpaket für YouTube Premium-Nutzer

Mit der bevorstehenden Shopping-Saison rund um den Black Friday und das Weihnachtsgeschäft warten mit Sicherheit wieder starke Aktionen bei den Händlern. Google-Fans können aber schon jetzt mit zwei Geschenken rechnen, die einen überraschend hohen Wert haben und in der Form sicherlich nicht von weiteren Aktionen übertroffen werden: Es gibt Gratis Bose Kopfhörer sowie ein Gratis Stadia Starterpaket inklusive eines Chromecast Ultra.



Pixel 4a 5G + Gratis Bose Kopfhörer

Seit wenigen Tagen lässt sich das neue Pixel 4a 5G im Google Store vorbestellen und kann mit der gleichen Aktion aufwarten, die es auch schon beim Vorverkauf des großen Bruders Pixel 5 gegeben hat: Wer sich bis einschließlich 18. November für den Kauf eines Pixel 4a 5G entscheidet, erhält die Kopfhörer Bose QuietComfort 35 II im Wert von 229 Euro (UVP) Gratis dazu. Die Aktion gilt sowohl beim Kauf des Smartphones im Google Store als auch bei Saturn und Media Markt.

» Pixel 4a 5G bei Media Markt für 486,40

» Pixel 4a 5G bei Saturn für 486,40

Alle Details zur Aktion

Beim Kauf von Google Pixel 5 oder Pixel 4a (5G) schenken wir Ihnen ein Paar kabellose Bose-Kopfhörer. Wenn Sie zwischen dem 30.9.2020, 0:00 Uhr UTC +1 und dem 14.10.2020, 23:59 Uhr UTC +1 ein Pixel 5 oder zwischen dem 05.11.2020 und dem 18.11.2020, 23:59 Uhr UTC +1 ein Pixel 4a (5G) kaufen, erhalten Sie kostenlos die Bose QC 35 II. Das Angebot gilt nur für Personen ab 18 Jahren in Deutschland, Frankreich, Irland und dem Vereinigten Königreich und nur solange der Vorrat reicht. So lösen Sie das Angebot ein Kaufen Sie das neue Pixel 5 oder Pixel 4a (5G) im oben genannten Zeitraum im Google Store oder bei einem anderen teilnehmenden Einzelhändler. Warten Sie nach dem Bestellen 14 Tage, bevor Sie Ihren Anspruch geltend machen. Nach Ablauf der Wartezeit können Sie Ihre kostenlosen Bose QC 35 II-Kopfhörer beantragen. Das muss innerhalb von 45 Tagen nach dem Bestelldatum des Smartphones geschehen. Wenn Sie Ihren Antrag einreichen, müssen Sie nur Folgendes angeben bzw. vorlegen:

– Bestelldatum

– Einzelhändler

– Produktdetails und IMEI-Nummer

– Persönliche Informationen

– Kaufbeleg Sofern Sie alle nötigen Angaben gemacht haben, prüft unser Partner Opia Ihren Antrag innerhalb von zwei Arbeitstagen. Sie erhalten Ihre Bose QC 35 II-Kopfhörer innerhalb von 60 Tagen, nachdem Ihr Antrag genehmigt wurde.

Stadia Starterpaket kostenlos

Eine ganz frische Aktion, die erst seit wenigen Tagen bekannt ist und sehr sehr wahrscheinlich am Montag (16. November) in Deutschland starten wird: Alle Abonnenten von YouTube Premium erhalte das Stadia Starterpaket Premiere Edition Gratis. Dazu erhalten alle Abonnenten, ganz egal wie lange das Premium-Abo bereits bezogen wird, einen Gutschein per E-Mail oder innerhalb der App, der direkt im Google Store gegen das 99 Euro teure Starterpaket verrechnet werden kann. Versandkosten fallen ebenfalls nicht an.

Das ist wirklich starker Deal, selbst wenn ihr absolut kein Interesse an Stadia haben solltet: Im Paket befindet sich der Chromecast Ultra, den man immer mal gebrauchen kann, der ebenfalls im Paket befindliche Controller kann leicht verkauft werden (warum auch nicht?) und wer möchte, kann natürlich dennoch mindestens einen Monat lang Stadia Pro Gratis ausprobieren. Wer berechtigt ist, sollte diese Möglichkeit auf jeden Fall mitnehmen.

Ein großes Fragezeichen steht allerdings noch hinter der Hauptbedingung. In den USA und UK galt es in dieser Woche nur dann, wenn bis spätestens 6. November ein YouTube Premium-Abo bestand – also vor der Kenntnis dieser Aktion. Gut möglich, dass es hierzulande ein späteres Datum ist. Wer sein Glück versuchen möchte, sollte einfach bis spätestens Montag YouTube Premium abonnieren. Wenn die Aktion nicht gilt, kündigt ihr eben wieder. Dann seid ihr zwar um 11,99 Euro ärmer, hattet aber auch einen Monat lang Musikgenuss und eine werbefreie Videoplattform 😉

