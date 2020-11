Eliška Junková: Ein sehr schnelles Google-Doodle zum 120. Geburtstag der tschechoslowakischen Rennfahrerin

Am heutigen 16. November hätte die tschechoslowakische Rennfahrerin Eliška Junková bereits ihren 120. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich mit einem sehr schönen Google-Doodle geehrt. Eliška Junková war nicht nur, gemeinsam mit ihrem Ehemann, eine erfolgreiche Rennfahrerin, sondern auch eine der ersten Frau in der Tschechoslowakei überhaupt, die einen Führerschein besaßen.



Das heutige Google-Doodle für Eliška Junková zeigt die Rennfahrerin natürlich in ihrem Element – im Auto bei einem Rennen. Vermutlich handelt es sich bei dem abgebildeten Wagen um einen Bugatti, denn dieser bis heute bekannten Marke war sie ihrer gesamten Rennfahrer-Karriere lang verbunden und zählte auch den Fabrikanten Ettore Bugatti zu ihrem Freundeskreis. Das Bugatti-Blau ist ein weiterer Hinweis darauf.

Im Doodle für Eliška Junková geht es vor allem um Geschwindigkeit, die im Doodle sehr gut durch den Google-Schriftzug dargestellt wird, der heute ganz im Hintergrund zu sehen ist und wie üblich das zweite O für die Hauptperson des Doodles reserviert. Eliška Junková ist im heutigen Doodle eingerahmt in den typischen Blumenschumck, der damals nach dem Rennfahren den Fahrern um den Hals gelegt wurde. In ihrer Karriere gewann sie einige Rennen und konnte Streckenrekorde aufstellen.

Das heutige Google-Doodle entstand in Zusammenarbeit mit Eliška Junková Adoptivsohn, der einige Worte zu sagen hatte:

She was a wonderful woman. When she stopped racing, she helped others. She told them, ‘You must have the will to win; it’s much more important to fight well when things go wrong, than when things go well.’ Despite everything she went through in her life, she was able to enjoy life and the world seemed always beautiful to her until the last moment.