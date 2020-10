Google Fotos: Schneller Zugriff auf die Fotoalben – neue Verknüpfung in der Navigation ist da (Screenshots)

Die Fotoplattform Google Fotos hat in den letzten Monaten sehr viele Updates erhalten, zu denen auch eine ganz neue Navigation durch die eigene Fotobibliothek gehört. Während die neue Navigation auf dem Smartphone nicht unbedingt intuitiv ist, gibt es im Browser nun eine kleine Verbesserung, die den Zugriff auf die Alben weiter beschleunigen kann: Direktlinks zu den letzten Alben in der Hauptnavigation.



Google Fotos arbeitet fleißig daran, die Übersicht auf der Fotoplattform weiter einzuschränken. Vermutlich bin ich nicht der einzige, der mittlerweile etwas länger suchen muss, um in der Android-App die in der Cloud gespeicherten Fotoalben zu finden, die früher mit nur einem Touch aufgerufen werden konnten. Die Entwickler der Browserversion hingegen machen es nun etwas leichter, denn es gibt eine neue Album-Übersicht, die in den letzten Tagen ausgerollt wurde.

In der Navigation am linken Bildschirmrand findet ihr neben den Alben nun einen kleinen Pfeil. Klickt ihr auf diesen Pfeil, öffnet sich ein Untermenü mit den fünf letzten Alben sowie einer Verknüpfung zur Albenansicht. Das kann sehr praktisch sein und auch den schnellen Wechsel zwischen den Alben ermöglichen. Praktisch wäre vielleicht noch eine direkte Verknüpfung zum Erstellen eines neuen Albums, aber man kann ja nicht alles haben.

» Smart Home: Google zieht den Stecker – das Nest Sicherheitssystem wird vollständig eingestellt (Video)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren