Google Kalender: Die Aufgabenverwaltung Google Tasks wird endlich in den Kalender integriert (Screenshots)

Google bietet Nutzern quer über alle Produkte verschiedenste Möglichkeiten, um Aufgaben und Termine zu organisieren. Grundsätzlich sind natürlich die Aufgabenverwaltung Google Tasks sowie der Google Kalender für diese beiden Anwendungsgebiete konzipiert, die bisher aber fein säuberlich voneinander getrennt waren. Das scheint sich nun endlich breitflächig zu ändern, denn die Integration zwischen den beiden Diensten ist unter Android auf dem Weg und kann von immer mehr Nutzern verwendet werden.



Google Tasks ist nicht unbedingt die Vorzeige-App im Google-Universum, denn der Plattform fehlen nicht nur sehr viele Funktionen, sondern nach wie vor eine echte Web-App zum Anlegen und Verwalten aller Aufgaben. Diesen Part muss sogar eine externe Lösung übernehmen, die erstaunlich gut funktioniert und Tasks zumindest in puncto Zugänglichkeit dahin bringt, wo es hingehören sollte. Schaut euch das Tool Fullscreen Tasks unbedingt einmal an.

Es wächst endlich zusammen, was zusammen gehört: Schon seit Monaten ist bekannt, dass die Aufgabenverwaltung Google Tasks in den Google Kalender integriert wird und nun ist die Umsetzung wieder mal bei einem Nutzer aufgetaucht. Erstmals ist es ohne tieferen Systemeingriff gelungen, die Integration von Google Tasks in den Kalender zu nutzen, denn auch wenn die Grundfunktion schon seit langer Zeit in der Kalender-App zu finden war, ist sie erst jetzt für die Masse der Nutzer freigeschaltet worden.

Der Google Kalender erlaubt über den schwebenden Floating-Action-Button nun zusätzlich das Anlegen von Aufgaben für Google Tasks (auf dem rechten Screenshot „Attiva). Wird der Eintrag ausgewählt, geht es direkt in die bekannte Oberfläche zum Anlegen von Terminen, die nur ein klein wenig auf die Bedürfnisse der Aufgabenverwaltung angepasst worden ist. Grundsätzlich könnte man sagen, dass Google Tasks einfach nur ein weitere Kalender ist, der die dortigen Einträge sammelt.









Eine bereits angelegte Aufgabe erscheint genauso wie ein einfacher Termin im Kalender, wird aber in einer anderen Farbe dargestellt, um sich von den normalen Terminen abzuheben. Der Google Kalender kann genauso über die Fälligkeit von Aufgaben informieren wie über Termine, das ebenfalls mit unterschiedlichen Einstellungen, aber der gleichen Darstellung. In diesem Punkt eine sehr gelungene Integration, mit der man sich die Installation der eigentlichen Google Tasks-App nun sparen kann.

Weil das Ganze zum Teil schon seit Monaten bei einigen Nutzern zur Verfügung steht und problemlos funktioniert, dürfte der aktuelle Rollout final sein und bei allen Nutzern ankommen – nach immerhin weit über einem halben Jahr Testphase. Erst vor wenigen Monaten hatte man sich der Tasks-Integration in GMail angenommen, sodass die Aufgabenverwaltung dann gleich in mehreren populären Apps zu finden ist. Man könnte sich fragen, ob es bei gelungener Umsetzung überhaupt noch eine Standalone-App braucht.

