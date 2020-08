Wear OS: Neue Oppo Watch Smartwatch mit Googles Betriebssystem & großem Display vorgestellt (Galerie)

Mit der Oppo Watch ist der Smartphone-Hersteller Oppo kürzlich in den Smartwatch-Markt eingestiegen und hat das mit Googles Betriebssystem Wear OS ausgestattete Gadget bereits international auf den Markt gebracht. Vor wenigen Tagen wurde eine Erweiterung des Portfolios angekündigt: Eine größere Variante mit größerem Display, mehr Power und leicht verbesserter Ausstattung soll noch in diesem Herbst auf den Markt kommen.



Smartwatches mit Googles Betriebssystem Wear OS haben es nicht leicht, sind aber dennoch gerade für kleinere bzw. am Anfang befindliche Hersteller vielleicht unausweichlich. Google treibt die Entwicklung des Betriebssystems kaum voran, könnte schon bald alles umwerfen und mit Fitbit neu starten, aber dennoch kann man sich nur so einer breiten Masse öffnen und nicht die zehnte Smartwatch-Plattform etablieren müssen.

Die Oppo Watch hat in den vergangenen Monaten schon im Vorfeld für viel Begeisterung gesorgt und scheint sich wohl auch recht gut zu verkaufen, denn der Hersteller hat neben dem internationalen Start einen ersten Ableger angekündigt: Bisher ist die Oppo Watch nur in der 41mm Variante erhältlich, wird aber schon bald um die 46mm Variante erweitert. Diese soll, das ist zumindest der aktuelle und inoffizielle Stand, noch im Herbst dieses Jahres auch in Deutschland auf den Markt kommen.

Die kommende Oppo Watch soll aber nicht nur ein leicht größeres Display besitzen, sondern auch eine Keramik-Rückseite sowie LTE. Das Display soll eine Größe von 1,91 Zoll mit 402 x 476 Pixeln an das Handgelenk der Träger bringen. Für die LTE-Verbindung setzt man natürlich auf eine eSIM, sodass die Smartwatch nicht unbedingt auf das angebundene Smartphone angewiesen ist. Die Akku-Laufzeit soll bei aktiver Nutzung bei etwa 30 Stunden und im Standby-Modus bei 21 Tagen liegen.

Oppo hat das größere Modell bereits in der vergangenen Woche vorstellt, aber weder den Marktstart noch eine Preisgestaltung in Deutschland genannt. Alle Informationen zur Smartwatch findet ihr auf der Herstellerseite sowie die wichtigsten Punkte auf den folgenden Screenshots. Weitere Details zur aktuell bereits vorbestellbaren Oppo Watch mit allen Spezifikationen findet ihr auf dieser Seite.









