Google Maps: Viele Neuerungen für Fußgänger kommen – Fußgängerwege, Verkehrsinseln & mehr (Screenshots)

Google legt bei der Kartenplattform Google Maps weiter nach: Kürzlich wurde die neue Kartendarstellung ausgerollt und nun folgt schon die nächste Ankündigung, die es vor allem Fußgängern und Menschen mit Gehbehinderung leichter machen sollen. In den ersten Regionen dieser Welt werden nun Bürgersteige, Fußgängerüberwege sowie Verkehrsinseln sehr deutlich dargestellt.



Google Maps ist für viele Menschen die erste Anlaufstelle auf der Suche nach geographischen Informationen. Ob Orte auf der Karte, Straßenverhältnisse, Satellitenbilder, Straßenaufnahmen oder viele weitere Details – Google Maps bietet nahezu an allen Stellen der Erde solche Informationen. Aber auch die Kartenansicht wird immer mächtiger und erhält neue Details, die bisher in der Form nicht zu finden waren, aber sehr wichtig sein können.

Gestern hat Google die neue Kartendarstellung bei Google Maps angekündigt, durch die sich Landschaftsformen und die Gegebenheiten der Vegetation oder Betonwüsten besser erkennen lassen sollen. Aber auch für Fußgänger gibt es ein Update, denn in den kommenden Monaten werden in den ersten Regionen Fußgängerwäge neben den Straßen, Verkehrsinseln mit Aufenthaltsmöglichkeit für Fußgänger sowie Fußgängerüberwege deutlich auf der Karte dargestellt. Auf folgenden Screenshot ist das leider nicht ganz so deutlich zu erkennen.

Diese Informationen können für viele Fußgänger natürlich sehr wichtig sein, denn bisher war es kaum möglich herauszufinden, ob neben der Straße ein Fußgängerweg ist oder nicht. Fußgängerüberwege oder Verkehrsinseln ließen sich, wenn überhaupt, nur auf den Satellitenbildern erkennen. Google erfasst diese Informationen aus den eigenen Bildquellen (Satellit und Streetview) und wird es zuerst in Kalifornien ausrollen. Weitere Regionen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Ein sehr wichtiges Update, gerade für gehbehinderte Menschen oder Rollstuhlfahrer, aber natürlich auch für alle schnellen Fußgänger, die gerne auf den vermeintlich sicheren Wegen unterwegs sind.

» Google News: Neues Nachrichtenprodukt kommt sehr bald – Google nennt Details & wird für Paywalls zahlen

[Google-Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren