Android: Ein Jahr Android 10 & Android 11 kommt – so sieht die Android-Verteilung unter den Google-Fans aus

Google wird in wenigen Tagen die finale Version von Android 11 veröffentlichen und damit die nächste Runde im jahrelangen Fragmentierungs-Karussell des Betriebssystems einläuten. Pünktlich vor dem Release schauen wir mal wieder in die Statistiken und zeigen euch, wie die Android-Verteilung unter den Google-Fans aussieht. Wie üblich sind unsere Zahlen im Vergleich zu den globalen Werten mehr als traumhaft und der Benchmark für die gesamte mobile Welt.



Google hat viele Jahre lang einmal pro Monat einen Einblick in die Verteilung der Android-Versionen gegeben. Diese Zahlen basierten jeweils auf einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen und erfassten alle Geräte, die in dieser Zeit von den Play Services registriert wurden. In den Zahlen waren bzw. sind also alle Geräte enthalten, die von Google zertifiziert sind und mindestens einmal innerhalb dieses Zeitraums eingeschaltet wurden. Ergo: Eine Verteilung aller aktiven Geräte. Leider werden diese Zahlen nicht mehr veröffentlicht

Die letzten von Google zur Verfügung gestellten Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen stammen vom April 2020 und sind somit in der schnelllebigen Welt nicht mehr relevant. Leider verabsäumt es Google selbst vor einem großen Schritt wie dem nächsten Betriebssystem-Release, den darauf angewiesenen Entwicklern offizielle Zahlen zu liefern. Also springen wir mal wieder ein zeigen euch, wie sich Android 10 bei uns im Blog innerhalb eines Jahres verteilt hat.

Die aktuelle Verteilung der Android-Versionen im GoogleWatchBlog

Android 11 (Beta): 1,2 Prozent

Android 10: 61,6 Prozent

Android 9: 16,7 Prozent

Android 8.x: 12,6 Prozent

Android 7.x 3,9 Prozent

Details zur Datenquelle weiter unten

Wie ihr seht, sind die Zahlen bei uns im Vergleich zur globalen Realität geradezu traumhaft: Android 10 hat es ein Jahr nach der Veröffentlichung auf über 60 Prozent geschafft und dominiert mit großem Abstand, gefolgt von Android 9 Pie. Dass unsere Leser gerne aktuelle Betriebssysteme verwenden, ist aber keine große Überraschung und so finden sich tatsächlich schon mehr als ein Prozent aller Nutzer mit Android 11 ein. Das ist der gleiche Wert wie bei Android 10 zur Veröffentlichung im August 2019.

Aber wie haben sich diese Zahlen im Laufe der letzten Monate entwickelt? Dafür habe ich ein künstlerisch wertvolles Diagramm gebastelt.









Wie ihr sehen könnt, hat Android 10 seit August 2019 (dem Monat der Veröffentlichung) einen echten Lauf hingelegt und vor allem dem Vorgänger Android 9 Pie alle Marktanteile abgezwackt. Das ist dann aber auch schon die einzige positive Nachricht, denn bis auf den Platztausch zwischen diesen beiden Android-Versionen hat sich darunter kaum etwas getan: Android 8 Oreo und Android 7.x Nougat haben nur wenige Anteile verloren und auch darunter blieb es auf niedrigem Niveau stabil – aber diese Altlasten wird man wohl nicht los. Dass zumindest unter unseren Lesern weit über 3/4 aller Besucher eine aktuelle Version verwenden (bis zum Android 11-Release würde ich Android Pie noch als „aktuell“ bezeichnen), ist jedenfalls ein schöner Erfolg.

So wurden die Daten ermittelt

Die obigen Daten stammen aus allen von Google Analytics erfassten Besuchern (knapp 21 Millionen Aufrufe innerhalb der letzten 12 Monate) und sind für den Blog und unsere Filterblase somit repräsentativ. Gefiltert wurden die Anteile nach allen Android-Nutzern. 62 Prozent Android 10 bedeutet also, dass 62 Prozent aller Android-Besucher diese Version verwendet haben – nicht 62 Prozent aller Besucher. Natürlich haben wir hier im Blog eine ganz spezielle Zielgruppe die deutlich häufiger auf neue Geräte setzen und Updates durchführen wird als die gigantische Masse der Android-Nutzer.

Wenn Google in wenigen Tagen die finale Version veröffentlicht, werden wir die Zahlen natürlich im Auge behalten und in den Wochen nach dem Rollout erneut die Statistikbücher öffnen. Dann haben wir auch den interessanten Vergleich, wie schnell sich Android 11 gegenüber Android 10 verteilen wird.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren