Android Auto: Navigation, Musik & mehr – so findet ihr kompatible Apps zu Googles Infotainment-System

Mit Android Auto hat Google eine einfache Möglichkeit geschaffen, die auf dem Smartphone installierten Apps dirkekt auf dem Infotainment-System im Fahrzeug zu verwenden. Viele Nutzer dürften es vermutlich dabei belassen, die auf dem Smartphone vorinstallierten Apps zu verwenden, aber das muss gar nicht sein – denn es gibt besonders im Medienbereich zahlreiche Alternativen. Über einen einfachen Filter im Play Store lassen sich die Android Auto-kompatiblen Apps aufspüren.



Infotainment-Systeme im Auto gibt es schon seit vielen Jahren, aber erst durch den Siegeszug der Smartphones und den von Google und Apple geschaffenen Plattformen Android Auto und CarPlay haben sie an Relevanz gewonnen. Mit diesen beiden Plattformen kommen die vom Smartphone bekannten Apps ins Auto, allerdings nur in sehr eingeschränkter Form und auch nicht in großer Auswahl. Das liegt unter anderem an Googles Restriktionen, die trotz ihrer Schärfe gut nachvollziehbar sind.

Google geht bei Android Auto sehr restriktiv vor und erlaubt in den meisten Kategorien nur eine Handvoll Apps, die nach Ansicht des Unternehmens für die Nutzung im Auto optimiert sind. Die Apps müssen simple Oberflächen mit großen Touch-Zielen besitzen, per Sprache gesteuert werden können und dürfen den Fahrer natürlich auch nicht ablenken – um nur mal die grundlegendsten Restriktionen zu nennen. Im Bereich Navigation hält Google sogar vollständig die Hand drauf und erlaubt nur Google Maps und Waze.

Für weitere Kategorien, allen voran dem Medienbereich, gibt es aber eine große Auswahl an Android-Apps im Play Store – natürlich nur in der Subkategorie Audio. Ein Netflix oder Ähnliches wird es aus sehr gut nachvollziehbaren Gründen so schnell nicht ins Auto schaffen, zumindest nicht auf das Primär-Display für den Fahrer. Dafür gibt es aber jede Menge Apps zum Abspielen der lokalen Musiksammlung, zum Streamen von Musik, Anhören von Podcasts oder dem Empfang von weltweiten Radiosendern.

Gerade erst wurden die ersten Apps für Android Automotive vorgestellt und vor wenigen Tagen gab es mit Radio.de einen Neuzugang für alle Android Auto-Nutzer, aber es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken. Schaut euch dafür einfach die passende Auflistung im Google Play Store an.









Auf dieser Play Store-Seite findet ihr eine mittlerweile thematisch sortierte Liste von Android-Apps, die im Auto verwendet werden können. Ihr findet dort grundlegende Apps wie die Waze-Navigation, die angesprochenen Streaming-Apps, eine Reihe von Nachrichten-Plattformen, Sportberichte, Messenger und einiges mehr. Die Auswahl ist überschaubar und in vielen Fällen kann es nicht schaden, auch mit englischsprachigen Apps warm zu werden, aber im Vergleich zum Standard-Portfolio lässt sich noch einiges herausholen.

Die Installation der Apps erfolgt wie gewohnt auf dem Smartphone, das mit dem Infotainment-System verbunden werden soll. Jede mit Android Auto kompatible App, die auf dem Smartphone installiert ist, wird dann auch auf dem Display im Fahrzeug dargestellt. Anders ist es bei der aktuellen Android Auto-Infrastruktur auch gar nicht möglich. Gut möglich, dass ihr ohnehin schon eine lange Liste an kompatiblen Apps verwendet, von denen ihr bisher vielleicht noch gar nicht wusstet.

Vielleicht ist ja die eine oder andere App dabei, die euch die Autofahrt angenehmer gestalten lässt. Allein das Vorlesen von Nachrichten kann, je nach eigenem Ermessen, schon einiges an Zeit einsparen und vielleicht auch mal eine willkommene Abwechslung zum ständigen Musik-Gedudel sein 🙂

» Alle Apps für Android Auto im Play Store

