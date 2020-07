Android Auto: Das sind die ersten Apps für Googles Infotainment-Plattform Android Automotive (Screenshots)

In den nächsten Wochen kommt mit dem Polestar 2 erstmals ein Fahrzeug mit Googles Infotainment-System Android Automotive auf die Straßen, das langfristig die Nachfolge von Android Auto antreten soll. Jetzt hat Polestar kurz vor Verkaufsstart eine Reihe von Medien-Apps vorgestellt, die von Beginn an über den im Auto verfügbaren Play Store zur Verfügung stehen werden.



Google will mit Android Automotive ein eigenes Medien-Betriebssystem in die Fahrzeuge bringen, das im Laufe der nächsten Jahre die Übergangslösung Android Auto ablösen soll. Schon jetzt ist allerdings klar, dass die Übergangslösung vermutlich noch sehr lange Bestand haben wird, denn viele Fahrzeughersteller sträuben sich und möchten Googles Betriebssystem nicht einsetzen – aus guten Gründen. Polestar und Volvo sehen das aber derzeit sehr entspannt.

Mit dem Polestar 2 bringt das Schwester-Unternehmen von Volvo im Laufe der nächsten Wochen das erste Fahrzeug mit Googles neuem Infotainment-Betriebssystem Android Automotive auf den Markt. Bei dieser Plattform läuft einiges anders und sie ist auch nicht mehr auf die ständige Anbindung des Smartphones angewiesen – auch wenn es für einige Dinge wie etwa Anrufe oder die Kommunikation natürlich von Vorteil ist.

Weil das Smartphone nicht angebunden sein muss, hat das Infotainment-System im Fahrzeug einen lokalen App-Speicher und kann diese aus einer eigens geschaffenen Version des Play Stores beziehen, ohne diese vom Smartphone überspielen zu müssen. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie bei Android TV und wird den Nutzern jeweils eine eingeschränkte Auswahl an Apps anbieten. Gerade im Auto muss man „eingeschränkt“ sehr stark betonen, denn es sind vor allem die Musik- und Audio-Apps, an denen man sich erfreuen kann.

Polestar 2 hat nun eine Reihe von Highlight-Apps aus dem Bereich Audio vorgestellt, die von Beginn an über den Play Store im Fahrzeug zur Verfügung stehen und somit wie gewohnt heruntergeladen und genutzt werden können. Echte Highlights sind nicht dabei, denn von der altbewährten Kombination Android Auto & Smartphone sind ohnehin alle Apps und deren Nutzung bekannt.

Diese Apps stehen zur Verfügung

Durch die Partnerschaft mit Google stellen wir sicher, dass das Infotainmentsystem auch in Zukunft stets aktuell bleibt, wie es zum jetzigen Zeitpunkt ist. Entwickler können sich in das offene Ökosystem loggen, um geeignete Apps für den Einsatz im Auto anzupassen und neue zu entwickeln. Den Kunden steht somit ein Auto zur Seite, das sich nahtlos in ihr digitales Leben integriert.“