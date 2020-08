Aktion bei Amazon: Amazon Music-App für Android herunterladen und fünf Euro Gutschein erhalten

Amazon ist wieder auf der Suche nach neuen Abonnenten für Amazon Music und bietet allen interessierten Nutzern wieder einen netten Vorteil: Wer sich innerhalb der nächsten Tage erstmalig bei der Amazon Music-App für Android einloggt, erhält vom Onlinehändler einen Gutschein über fünf Euro. Das kann man sehr gut dazu nutzen, sich mindestens einen Monat Musikgenuss zum halben Preis zu gönnen.



Erst kürzlich hatte Amazon Music einen Echo Dot Smart Speaker für unter zehn Euro drauf gelegt und jetzt gibt es schon wieder eine neue Aktion: Wer sich erstmalig in der Amazon Music-App einloggt, erhält nun einen Gutschein in Höhe von 5 Euro, der innerhalb der nächsten Wochen eingelöst werden kann. Einzige weitere Voraussetzung ist es, dass ihr an einer solchen Aktion in näherer Vergangenheit noch nicht teilgenommen habt.

Die wichtigsten Teilnahmebedingungen

Downloaden Sie die Amazon Music App und loggen Sie sich zwischen dem 11. August 2020 und dem 27. September 2020 erstmalig ein und sparen Sie 5€ bei Ihrem nächsten Einkauf bei Amazon.de. Indem Sie im Aktionszeitraum das erste Mal in der Amazon Music App angemeldet sind, erhalten Sie einen 5€ Rabattcode, den Sie bei Ihrer nächsten qualifizierten Bestellung einlösen können. Um an dieser Aktion teilnehmen zu können, sollten Sie sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Amazon Konto angemeldet sind. Sobald Sie die Amazon Music App downgeloaded und sich das erste Mal angemeldet haben, erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen eine E-Mail mit Ihrem Rabattcode. Dieser Code kann ab Erhalt innerhalb von 30 Tagen eingelöst werden. Bitte beachten Sie, dass Ihnen der 5€-Aktionsgutschein per E-Mail zugesandt wird. Der Aktionsgutschein muss anschließend manuell auf der Bezahlvorgangsseite eingegeben werden. Der Aktionsgutschein gilt für Artikel mit Verkauf und Versand durch Amazon.de. Es gelten die folgenden Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigte Amazon Mitglieder, die zwischen dem 11. August 2020 und dem 27. September 2020 die Amazon Music App heruntergeladen und sich erstmalig angemeldet haben, erhalten einen Aktionsgutschein in Höhe von 5€ für ihren nächsten Einkauf auf Amazon.de mit einem Mindestbestellwert von 20€.

Das Angebot gilt ausschließlich für teilnahmeberechtigte Amazon Mitglieder, welche von Amazon per E-Mail dazu eingeladen wurden oder über Marketingplatzierungen diese Seite zum ersten Mal als eingeloggtes Amazon-Mitglied besuchen und zwischen dem 11. August 2020 (10:00:00 Uhr) und dem 27. September 2020 (23:59:59 Uhr) die Amazon Music App heruntergeladen und sich erstmalig angemeldet haben.

Falls Sie sich bereits in der Vergangenheit in der Amazon Music App angemeldet haben, können Sie dieses Angebot nicht nutzen.

Ladet euch also einfach die Amazon Music-App Hier herunter oder nutzt den Play Store und schon habt ihr den ersten Schritt getan. Wer bereits Amazon Prime-Kunde ist, erhält das Music-Abo für 7,99 Euro pro Monat und macht somit einen guten Deal.

