Google Chat: Der G Suite-Messenger wird wohl für alle Nutzer geöffnet und in GMail integriert (Screenshots)

Vor wenigen Monaten wurde Google Meet für alle Nutzer geöffnet und durch die Integration in GMail in den Markt gedrückt. Auch wenn das vielen Nutzern nicht unbedingt gefällt, geht man diese Schritte noch weiter und wird nun auch die Chat-Plattform Google Chat direkt in die GMail-Oberfläche integrieren. Im Zuge dessen wird vermutlich der Messenger Chat für alle Nutzer geöffnet.



Googles Karussell von Apps und Plattformen rund um die Kommunikation ist mal wieder in voller Fahrt: Gerade erst wurde Meet in den Markt gedrückt , das recht starke Überschneidungen mit Google Duo hat und schon bald dürfte mit Google Chat die zweite bisher G Suite-exklusive App folgen, die dann wiederum dem alten Hangouts – dessen Existenz gerne vergessen wird – sowie Messages Konkurrenz machen könnte.

Bisher war die Oberfläche der GMail-App für Android schön aufgeräumt und bot viel Platz für die Listen und E-Mails, aber das wird sich durch die Google Meet-Integration ändern, wie ihr auf dem folgenden Screenshot sehen könnt. Die Button-Reihe ist nicht nur sehr groß, sondern bietet offensichtlich auch noch Platz für weitere Einträge – und die wurden nun in einem Teardown gefunden. GMail soll mindestens zwei neue Bereiche mit den Titeln „Chat“ und „Rooms“ erhalten.

Bei Chat handelt es sich um das bisher G Suite-exklusive „Google Chat“, das die Nachfolge von Hangouts Chat angetreten hat. Die Strings suggerieren, dass auch diese Plattform für alle Nutzer geöffnet wird – über die daraus entstehende Konkurrenzsituation habe ich ja weiter oben schon geschrieben. Es wird also das Hangouts für Privatnutzer eingestellt (seit langer Zeit verkündet) und durch den ursprünglich für Business-Nutzer geplanten Hangouts-Nachfolger Chat ersetzt.

Wie weit diese Pläne schon fortgeschritten sind, ist nicht bekannt. Es könnte aber jederzeit verkündet und ausgerollt werden.

» Google Meet: Die Videokonferenzplattform wird in den Markt gedrückt – das kann auch nach hinten losgehen

» GMail: Ordnung halten mit den Labels – Tipps & Tricks zur optimalen Nutzung der praktischen Label-Funktion

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren