Weil sich der Funktionsumfang von Google Maps immer weiter vergrößert, steht Googles Navigations-Plattform Waze gefühlt dauerhaft vor dem Aus – aber das scheint ein Irrtum zu sein. Nachdem die Plattform immer weiter in die Google-Infrastruktur integriert wurde, erhält sie nun ein großes Design-Update, das von der App-Oberfläche über die Icons bis zum Logo ganz neue Farben ins Spiel bringt. Alles ist nun Happy!



Es ist für Google nicht ungewöhnlich zwei Apps für den gleichen Einsatzbereich im Portfolio zu haben – allerdings geht das auf Dauer meist nicht gut und eine von beiden wird irgendwann den Kürzeren ziehen. Im Fall Google Maps vs. Waze dürfte jedem klar sein, welche der beiden Apps eher gekippt werden könnte – aber offenbar ist das nicht der Fall. Google hat die Plattform vor mittlerweile sieben Jahren übernommen und baut sie weiter aus, wenn auch nicht unbedingt mit rasender Geschwindigkeit.

Google Navi-Plattform verpasst sich einen modernisierten Auftritt, der ein deutlich sichtbares Motto in den Mittelpunkt stellt: HAPPY! Alles ist bunt und fröhlich, aber dennoch angenehm anzusehen und weiterhin Ernst zu nehmen. Es beginnt mit dem neuen Logo, das ihr oben sehen könnt und sich natürlich stark an das bekannte Design anlehnt. Im direkten Vergleich (folgendes Bild) wird aber doch sehr deutlich, dass die Änderungen wichtig waren und den gesamten Auftritt modernisieren.

Die Schriftart war nicht unbedingt angestaubt, aber die abgerundeten Buchstaben wirken zumindest im direkten Vergleich nicht mehr ganz zeitgemäß. Obwohl die Plattform nun verspielter und bunter wird, kann der Schriftzug als kleiner braver Gegenpol wirken. Dem Logo selbst sieht man die Veränderung vor allem daran an, dass das angedeutete Fahrzeug seinen 3D-Effekt verliert und nun endlich auf einer Achse mit zwei Rädern statt bisher rein optisch auf zwei Achsen mit ebenfalls nur zwei Rädern unterwegs ist. Ihr ahnt es: Links ist das alte, rechts das neue Logo.









Die gesamten Formen und Farben innerhalb der App wurden angepasst, um dem Motto gerecht zu werden. Große Flächen, viele Rundungen, kein braves Gitter-Design, sondern ein laut Angaben des Designers „Netz-Design“. Obwohl die Farbenvielfalt reduziert worden ist, was bei modernen Google-Designs aktuell schwer im Trend ist, wirkt es dennoch alles etwas bunter. Durch klare Kanten und fettere schwarze Linien in den Icons sollen diese nun noch besser zu erkennen sein.

Weiters bringt man neue Gefühlslagen in die App, die sich am Logo orientieren und perfekt in die restliche Oberfläche passen. Hier einige weitere Bilder des neuen Designs, die man einfach mal wirken lassen kann.









Viel mehr geht es zum neuen Design eigentlich nicht zu sagen, sieht auf jeden Fall schick aus. Vielleicht wird dadurch auch klar, warum sich Google Maps und Waze trotz einem ähnlichen Funktionsumfang vielleicht doch weniger Ähneln als man denken würde. Eine Einstellung der App dürfte spätestens nach dem jetzigen Redesign in weite Ferne rücken – was angesichts der nach wie vor riesigen Community mit Sicherheit die richtige Entscheidung ist.

[Waze-Blog]

