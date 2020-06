Google Telefon App: Verifizierte Anrufe – Unternehmen sollen den Grund jedes Anrufs vorab an Google melden

Es wird gerne vergessen, aber das Telefonieren ist die absolute Grundfunktion eines jeden Smartphones. Google hat sich in den letzten Jahren damit beschäftigt, das Telefonieren in die nächste Generation zu bringen und Anrufe von der Künstlichen Intelligenz durchführen oder annehmen zu lassen. Nun ist ein neues Feature auf dem Weg, das zwar nicht ganz so smart, aber vielleicht sehr viel hilfreicher ist: Die Anzeige des Grunds für einen Anruf.



Google hat die Telefon-App, vor allem in den USA, um viele praktische Funktionen erweitert: Erkennung von Spam-Anrufen, automatisches Abheben und nach dem Grund fragen und einiges mehr. Nun möchte man sich schon sehr viel früher einklinken und praktisch eine Begleitung zu jedem Anruf bieten. Unternehmen sollen vor einem Anruf melden können, WARUM sie anrufen und die Nutzer sollen dies direkt auf dem Display des eingehenden Anrufs sehen und somit schnell entscheiden können, ob sie rangehen möchten oder eher nicht.

Weil die Telefonie eine solche Technologie grundlegend nicht unterstützen kann, nimmt man den Umweg über Google-Server: Unternehmen schicken die Details zum Anruf vorab an Google-Server, wo sie von der Telefon-App dann wieder abgerufen werden. Ein kleiner Umweg, aber sollte problemlos funktionieren. Google verspricht, diese Anrufdetails innerhalb weniger Minuten wieder zu löschen und in keinster Weise auszuwerten.

Könnte vielleicht auch pro-aktiv dazu dienen, dass weniger Unternehmen Werbeanrufe tätigen. Denn wenn ein Unternehmen als Anrufgrund hereinschreibt, dem Kunden nun etwas aufschwatzen zu wollen, wird dieser wohl nicht rangehen. Werden hingegen falsche Angaben gemacht, wird es wohl ebenfalls das letzte Mal gewesen sein, dass der Kunde abgehoben hat.

So soll das funktionieren

