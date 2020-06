Google Fotos: Automatisches Cloud-Backup aller Bilder aus Messenger-Apps wird wohl gestoppt (Teardown)

Die Google Fotos-App besitzt seit dem Start der Plattform eine automatische Backup-Funktion, die massenhaft Fotos und Videos vom Smartphone in die Cloud schaufelt. Das Team von Google Fotos scheint nun allerdings der Meinung zu sein, dass die über Messenger empfangenen Bilder keine große Relevanz haben und wird das Backup der Medien dieser Apps mit einem der nächsten Updates standardmäßig deaktivieren. Das dürfte nicht jedem gefallen.



Der große Erfolg von Google Fotos basiert auf Grundpfeilern, zu denen die Vorinstallation auf vielen Android-Smartphones noch gar nicht dazu zählt: Die sehr einfache Oberfläche, die sehr starke Suchfunktion und das Auto Backup, das für einen regelmäßigen Nachschub an Bildern sorgt. Gerade Letztes ist das große Geheimnis hinter der Plattform, denn dieses passive Backup gibt der App immer wieder die Möglichkeit, den Nutzer mit neuen Kunstwerken und Collagen zu beglücken.

Ein Teardown der aktuellen Version der Google Fotos-App hat wieder interessantes zum Vorschein gebracht: Neben der Möglichkeit zum Festlegen eines Profilbildes wird es eine Änderung beim Auto Backup geben. Eine kurze Zeile wird die Nutzer, sobald die Umstellung aktiviert wurde, darüber aufklären, dass das Auto Backup der Medien aus Messaging Apps deaktiviert worden ist. Als Nutzer kann man dieses zwar wieder manuell aktivieren, aber wer die Meldung verpasst und sich nicht ganz so gut auskennt, dürfte nach einiger Zeit über das fehlende Update sehr überrascht sein.

People are sharing more photos & videos than ever, due to COVID-19. In an effort to conserve internet resources, backup & sync has been turned off for messaging apps. You can change this any time in Settings.