Google Fotos: So lassen sich Bilder & Videos aus vielen Ordnern per Auto Backup mit der Cloud synchronisieren

Google Fotos besitzt eine starke Backup-Funktion, die bei den meisten Nutzern wohl die Hauptquelle für alle in der Cloud gespeicherten Fotos und Videos sein dürfte und alle Medien vom Smartphone auf Googles Servern sichert. Diese Sicherung umfasst standardmäßig allerdings nicht alle Ordner, sondern hauptsächlich die Aufnahmen die Kamera. Das lässt sich über die App-Einstellungen sehr leicht ändern und viele weitere Ordner hinzufügen oder entfernen.



Die Fotoplattform Google Fotos ist eigentlich eine klassische Backup-Lösung, die es dem Nutzer das Leben so angenehm wie möglich machen möchte – denn der Nutzer muss grundlegend nach der ersten Anmeldung in der App überhaupt nichts tun. Die App lädt zuverlässig im Hintergrund alle Fotos und Videos in die Cloud, wo sie dann dauerhaft gespeichert werden. Natürlich kann man nur von einem echten Backup reden, wenn die Medien in voller Qualität hochgeladen und gesichert werden. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel

Google Fotos gehört nicht ohne Grund zu den populärsten Google-Apps überhaupt. Jedes mit dem Smartphone geschossene Foto wird zuverlässig innerhalb weniger Sekunden (unter bestimmten Voraussetzungen) in die Cloud geladen und ist somit gesichert und steht auf allen Plattformen zur Nutzung bzw. zum Download bereit. Das ist nicht nur äußerst praktisch, sondern dürfte immer wieder auch zur Datenrettung fungieren, wenn Bilder versehentlich gelöscht wurden oder das Speichermedium beschädigt ist.

Die Android-App sichert standardmäßig alle Fotos und Videos im Kamera-Ordner des Smartphones, aber darauf muss es nicht beschränkt bleiben. In den Einstellungen lässt sich sehr leicht festlegen, welche Ordner gesichert werden sollen oder welche ab sofort nicht mehr überwacht werden sollen. Wer gerne Memes sammelt möchte vielleicht die Social Network-Ordner sichern, wer häufig nette Bilder erhält, möchte vielleicht die WhatsApp- oder Telegram-Ordner sichern, wer viele Medien im Web findet, möchte vielleicht auch den Download-Ordner sichern und so weiter.

Andersherum möchtet ihr vielleicht einige Ordner bzw. dessen Bilder nicht bei Google Fotos sehen und den wertvollen Cloud-Speicherplatz oder den aufgeräumten Stream zumüllen. Dann könnt ihr die betroffenen Ordner in den Einstellungen einfach deaktivieren und das Backup wird sofort pausiert und jedes neu dazu gekommene Bild ignoriert. In folgender einfacher Anleitung seht ihr, wie das Ganze funktioniert.









So wählt ihr die von Google Fotos zu berücksichtigtende Ordner aus

Öffnet die Google Fotos-App Wählt aus dem Hamburger-Menü den Punkt „Einstellungen“ Jetzt öffnet den Menüpunkt „Back up & Sync“ Scrollt etwas herunter und wählt den Punkt „Geräteordner sichern“ aus Dort sind nun alle automatisch erkannten Ordner mit Bilddateien aufgeführt, die ihr einfach aktivieren oder deaktiviren könnt

Leider koppelt Google Fotos die Einbindung eines Ordners mit der Synchronisierung, ihr könnte also nicht nur eines von beiden nutzen. Ein Pausieren oder den Ausschluss einzelner Medien gibt es ebenfalls nicht. Nehmt ihr also einen Ordner heraus und pflegt ihn später wieder ein, werden alle noch nicht synchronisierten Bilder automatisch nachträglich hochgeladen. Andersherum werden aber keine Bilder aus der Cloud gelöscht, wenn ein bereits angebundener Ordner aus der Liste herausgenommen wird.

Etwas mehr Flexibilität wäre vielleicht wünschenswert, aber Googles Entwickler verzichten natürlich ganz bewusst auf starke Anpassungsmöglichkeiten, um möglichst viele Bilder und Ordner abzudecken. Das Deaktivieren des Kamera-Ordners ist nicht möglich, außer durch die vollständige Backup-Pausierung und das manuelle Hinzufügen weiterer nicht erkannter Ordner ist ebenfalls nicht möglich. Klingt nach vielen Einschränkungen, aber dieses Feature ist dennoch sehr praktisch.

Pro-Tipp: Wenn Google Fotos einen neuen interessanten Ordner entdeckt, erhaltet ihr automatisch eine Benachrichtigung mit der Nachfrage, ob ihr diesen in das Backup einschließen möchtet.

