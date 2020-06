Gboard: Die Google Websuche wird wohl vollständig aus der Tastatur-App entfernt – in Beta schon verschwunden

Googles Entwickler basteln aktuell an der Tastatur-App Gboard, die schon bald eine Kernfunktion verlieren könnte, mit der die App damals gestartet ist: Ausgerechnet die Google Websuche ist bei einigen Nutzern nun vollständig verschwunden und dürfte bald ersatzlos gestrichen werden. Das könnte vielleicht auch mit der neuen Chrome-Funktion zusammenhängen.



Als Gboard vor einigen Jahren unter dem heutigen Namen gestartet ist, war die Integration der Google Websuche DIE Kernfunktion, mit der die Nutzer sehr schnell Informationen aus der Websuche abrufen und in das aktive Formularfeld einfügen konnten. Erst kürzlich wurde diese Integration stark zurückgefahren und der Google-Button auf die hinteren Plätze verbannt und nun dürfte dieser vollständig entfernt worden sein. Bei einigen Nutzern der Beta ist der Button nun auch nicht mehr über den Umweg des Erweiterungen-Menüs zu finden.

Im ersten Moment könnte man an einen Bug denken, aber in diesen Tagen wurde die Integration der Websuche auch aus der App-Beschreibung im Play Store entfernt. Das spricht dafür, dass es auch keine alternative Integration mehr geben wird. Über die Gründe kann man nur spekulieren, vermutlich wurde es einfach zu wenig verwendet bzw. nicht ganz so häufig, wie sich Googles Bastler das gewünscht hätte. Aber auch die neue Integration der Websuche im Chrome-Browser könnte ein Grund für das Aus sein.

In der finalen Version ist bisher noch alles beim Alten, aber das kann sich sehr schnell ändern. Auch wenn ich es persönlich kein einziges Mal verwendet habe, ist es doch schade um diese recht praktische Integration.

