Android 11: Achtung – Google Pay lässt sich nach dem Update auf die erste Beta-Version nicht mehr nutzen

Google hat endlich die erste Android 11 Beta veröffentlicht und macht es allen Pixel-Nutzern sehr leicht, an der Beta teilzunehmen, um das neue Betriebssystem auszuprobieren. Wer noch schwankt und die Android 11 Beta auf dem täglich genutzten Pixel installieren möchte, sollte davon vielleicht Abstand nehmen: Wie sich nun gezeigt hat, lässt sich Google Pay nach dem Update auf Android 11 nicht mehr nutzen.



Die erste Android 11 Beta bringt sehr viele Neuerungen mit, aber auch eine große Unannehmlichkeit für alle Fans der kontaktlosen Bezahlung. Google Pay lässt sich nach dem Update auf das neueste Betriebssystem nicht mehr nutzen, was vielen Nutzern vorher aber nicht bewusst gewesen ist. Die Funktionsfähigkeit von Google Pay ist meist die erste Frage nach einem Beta-Update und gestern Abend konnte es noch mit JA beantwortet werden. Allerdings dauert es einige Stunden, bis Google Pay das Problem bemerkt und dem Nutzer die Zahlung verwehrt.

Ein neues Google Pay-Konto lässt sich mit der Android 11 Beta nicht einrichten und ein bereits bestehendes funktioniert offenbar nur wenige Stunden nach dem Update. Obwohl die kontaktlose Zahlung per Smartphone mittlerweile sehr wichtig ist, wird das von Google leider in den Beta-Ankündigungen verschwiegen. Das ist natürlich insbesondere deswegen weil problematisch, weil man in der gestrigen Ankündigung die neue Google Pay-Integration im Powermenü gefeiert hat.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich das mit der zweiten Beta ändert oder Google ein Update hinterherschiebt, dass das Problem zeitnah löst. Problematisch ist es vor allem deswegen, weil Google Pay in der vierten Developer Preview funktioniert hat, die ja als „Ersatz“ für die verschobene Beta verschoben wurde.

