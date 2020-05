Wie wird das Wetter? Google entfernt die Wetterkarte aus dem Discover Feed unter Android (Screenshots)

Der Google Discover Feed steht auf vielen Smartphones links neben dem ersten Homescreen bereit und enthält sowohl die vermeintlich interessantesten Schlagzeilen als auch wichtige Sportergebnisse und das Wetter. Letztes ist eigentlich sehr praktisch, muss nun aber einer deutlich verkleinerten Darstellung weichen. Ausführliche Wetterinformationen sind somit künftig erst nach einem weiteren Touch abrufbar.



Die Frage nach dem Wetter gehört seit Anbeginn zu den populärsten Suchanfragen und das wird wohl auch immer so bleiben, denn Google hat ein starkes Wetter-Widget innerhalb der Suchergebnisse. Auch der Discover Feed zeigt direkt über den Schlagzeilen die aktuelle Wetterlage inklusive den Aussichten für den aktuellen Tag an – zumindest bis jetzt. Bei den ersten Nutzern ist die Wetterkarte nun verschwunden und wurde durch eine stark verkleinerte Darstellung am oberen Rand ersetzt.

Die neue Wetterdarstellung fällt auf den ersten Blick gar nicht auf und erinnert eher an eine Darstellung auf einem Ambient Display als eine echte Information. Von der Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Wetteraussicht sowie der kurzen Bewertung muss man sich verabschieden, denn die neue Mini-Darstellung zeigt nur noch die aktuelle Lage sowie Temperatur. Alles Weitere ist wie üblich mit einem Touch auf das Icon zu erfahren, der dann in die Websuche führt.

Aktuell sehen viele Beta-Nutzer diese neue Darstellung, manch andere haben es schon seit Wochen oder gar Monaten. Im Laufe der nächsten Wochen dürften es wohl alle Nutzer erhalten, denn der Feed soll sich nur noch auf Schlagzeilen konzentrieren.

