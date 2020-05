Android: Mit diesen Apps lassen sich (eigentlich) alle Telefonate aufzeichnen – das müsst ihr beachten!

Google hat vor wenigen Tagen mit dem Rollout einer neuen Funktion zur Aufzeichnung von Anrufen begonnen, die direkt über die Google Telefon-App nutzbar sein soll. In Deutschland wird das aller Voraussicht nach aber nicht möglich sein, sodass man sich mit externen Apps behelfen muss. Allerdings scheint Google an irgendeiner Stelle Änderungen an Android vorgenommen zu haben, denn zahlreiche Apps kämpfen in jüngster Zeit mit Problemen.



Das Telefonieren ist DIE Grundfunktion jedes Smartphones, auch wenn sie vermutlich in der klassischen Form immer weniger genutzt wird – was vielleicht auch daran liegt, dass die Telefonie nicht smart geworden ist. Daran wird auch Google nichts ändern können, arbeitet aber an neuen Funktionen wie etwa dem Aufzeichnen von Telefonaten oder auch der automatischen Untertitelung eines Gesprächs. Und genau das könnte Einflüsse auf die zugrundeliegende Technologie haben.

Auf der Suche nach einer Android-App zum Aufzeichnen von Telefonaten wird man im Google Play Store sehr schnell fündig, denn es gibt zahlreiche Apps ganz unterschiedlichster Qualität, die genau eine solche Möglichkeit anbieten. Vor dem Download sollte man aber wissen, dass die Aufzeichnung von Gesprächen ohne Wissen aller Teilnehmer in Deutschland verboten ist. Es bedarf der ausdrücklichen Zustimmung aller Teilnehmer, ansonsten ist es laut §201 des StGB eine Straftat. Bitte beachtet das!

Gehen wir nun davon aus, dass alle Teilnehmer mit der Aufzeichnung einverstanden sind, ist es mit einigen Apps im Play Store eigentlich sehr leicht. Die meisten Apps legen sich direkt über die Oberfläche der Telefon-App und bieten einen zusätzlichen Button, diverse Gesten, platzieren sich in der Benachrichtigungsleiste oder an anderen leicht zugänglichen Stellen. Ein aufgezeichnetes Gespräch wird dann meist als Audiodatei auf dem Smartphone gespeichert und kann jederzeit wieder angehört oder auch geteilt werden.

Die Google Telefon-App wird das sehr ähnlich handhaben und aufgrund der nativen Integration dieser Funktion einen eigenen Button in der Oberfläche besitzen. Außerdem lässt sich die Aufzeichnung direkt aus dem Telefonverlauf wieder aufrufen, abspielen und teilen.









Die Google Telefon-App wird nach dem Druck auf den Aufnahme-Button zunächst eine automatische Nachricht abspielen, die alle Teilnehmer darüber informiert, dass das Gespräch ab diesem Zeitpunkt aufgenommen wird. Es kann also keiner behaupten, von der Aufzeichnung nichts gewusst zu haben. Unklar ist, ob das ausreicht, um die Zustimmung einzuholen. Ist das Verbleiben in der Konversation eine stille Zustimmung oder müsste der Teilnehmer ein deutliches JA sagen, einen Knopf drücken oder sich anderweitig äußern, wie man es von vielen Hotlines kennt? Das müssten im Streitfall wohl die Gerichte klären.

Weil Google diese Funktion vermutlich so schnell nicht nach Deutschland bringen wird, gibt es die populären Alternativen im Play Store, die gemeinsam auf mehrere Dutzend Millionen Downloads kommen und (noch) gute Bewertungen aufweisen. Am Ende des Artikels findet ihr drei beispielhafte Apps verlinkt, wobei es in diesem Fall gar nicht so sehr um die einzelnen Apps, sondern um den gesamten großen Bereich der Anruf-Aufzeichnung geht.

Die Apps funktionieren aktuell nicht ganz zuverlässig

Viele Apps haben gemeinsam, dass die Bewertungen in den letzten Monaten in den Keller gehen. Zahlreiche Nutzer kommentieren, dass die App – die sie in einigen Fällen gekauft haben – seit einigen Wochen nicht mehr zuverlässig aufzeichnet. Meist geht es darum, dass der Gesprächsteilnehmer nur sehr leise zu hören ist, gar nicht zu hören ist oder die Aufzeichnung überhaupt nicht stattfindet. Bei allen Apps zeigt sich ein ähnliches Bild. In allen Fällen berichten die Nutzer, dass es zuvor funktioniert hat.

Das Problem scheint also tiefer zu liegen, nämlich in Android selbst. Möglicherweise hat Google Änderungen vorgenommen, die die Aufzeichnung erschweren bis nahezu unmöglich machen. In den letzten Jahren wurden die Daumenschrauben für zahlreiche Entwickler und Methoden fest angezogen. Gut möglich, dass das auch für das Abgreifen des Mikrofons und Audio-Signals bei der Telefon-App der Fall ist. Dass Google dann gleichzeitig eine eigene Lösung anbietet, die natürlich (vermutlich) perfekt funktioniert, hat dann wieder einen Beigeschmack.









Gab es Änderungen am Betriebssystem?

Dass Google etwas geändert haben könnte, am Betriebssystem, den Play Services oder Telefon-App, ist einzig und allein meine Spekulation und keinesfalls bewiesen. Die zeitliche Nähe zu den neuen Google-Funktionen spricht aber genauso dafür wie die rapide in den Keller fallenden Bewertungen der populären Apps – und das gilt nicht nur für die drei hier eingebundenen Beispiele, sondern auch für weitere Apps. Keine einzige scheint aktuell diese Aufgabe dauerhaft zuverlässig übernehmen zu können.

Und nicht vergessen: Solltet ihr das nun ausprobieren wollen, ganz egal ob es funktioniert oder nicht, holt das Einverständnis des Gesprächspartners ein oder ruft im Zweifelsfall einfach die Zeitansage oder eine sonstige automatische Ansage an 😉

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren