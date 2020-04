Smart Home Aktionen: Google Nest Mini + Chromecast Gratis; Google Home 1+1 Gratis & viele weitere Rabatte

Der Funktionsumfang des Google Assistant wird immer weiter ausgebaut und erlaubt nun auch die Steuerung von Smart TVs und Co – was den Komfort des Smart Homes wieder einmal erhöhen kann. Wer sein Smart Home auf Google ausrichten möchte, hat derzeit gute Gelegenheiten, denn bei Saturn sind die populären Smart Speaker reduziert oder haben ein weiteres kostenloses Produkt im Gepäck. Aber auch die Pixel-Aktion läuft nach wie vor weiter.



Während Amazon sehr viele Smart Speaker im Portfolio hat, ist Google in puncto Hardware etwas zurückhaltender und rüstet das Smart Home nur mit wenigen Smart Speakern und Smart Displays aus – was natürlich auch seine Vorteile hat. In beiden Fällen können Smart Home-Fans nun profitieren, denn die Preise sind auch nach Ostern stark gesenkt und sowohl für Neueinsteiger als auch zur Aufrüstung eines bestehenden Smart Homes interessant.





Bei Saturn gibt es aktuell einige interessante Aktionen rund um die Google Smart Speaker. Der Google Home Mini ist aktuell für nur 39 Euro zu haben, den großen Bruder Google Home gibt es im Doppelpack sogar günstiger als einzeln und zum Google Nest Mini erhaltet ihr einen Chromecast Gratis oben drauf. Aber auch das Pixel 3a ist weiterhin vergünstigt zu haben und schlägt aktuell mit nur 299 Euro zu Buche.

Wie üblich reagiert auch Amazon auf diese Aktionen und hat den Preis des hauseigenen Echo Dot ebenfalls gesenkt und bietet diesen nun für 34,99 Euro an – und ist damit in der gleichen Sphäre wie bei den kleinen Google Smart Speakern. Hier findet ihr nun alle Aktionen in der Übersicht.

Die Google Smart Home-Aktionen bei Saturn

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)







Und wer noch mehr Auswahl möchte, sollte auch die Oster-Aktion im Google Store nicht vergessen, die noch bis einschließlich Heute Abend 23:59:59 gilt und viele weitere Produkte aus dem Smart Home- und Smartphone-Portfolio stark rabattiert anbietet. Möglicherweise ist nun bei allen Händlern erst einmal wieder Schluss mit Rabatten, denn Ostern ist vorbei und aus bekannten Gründen verschieben viele Händler derzeit ihre Aktionen – sogar Amazon soll angeblich den diesjährigen Prime Day verschieben. Aber das kann man natürlich nie wissen…

Die aktuellen Aktionen im Google Store (bis heute Abend)

