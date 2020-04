Coronavirus: Google dankt allen Ärzten, Krankenpflegern und medizinischem Personal mit einem schönen Doodle

Das Coronavirus bzw. COVID-19 bleibt ein riesiges Thema und stellt unzählige Menschen vor große Herausforderungen – allen voran natürlich auch die zum großen Teil überlasteten Ärzte und Pfleger. Google setzt die gestern begonnene Doodle-Serie fort und dankt heute genau dieser Berufsgruppe, die in diesen Wochen und Monaten über sich hinauswachsen muss. Herausgekommen ist wieder ein sehr schönes Doodle.



Das heutige Google-Doodle zum Dank an alle Ärzte, Krankenpfleger und medizinischem Personal orientiert sich stark am gestrigen Doodle. Auch heute sehen wir wieder den Google-Schriftzug in sehr großer Form, bei dem das große blaue ‚G‘ ein Dank in Form eines Herzens über die weiteren Buchstaben wirft. Am Ende des Logos befindet sich das heute als Pflegepersonal gekleidete kleine ‚e‘, das diesen Dank freudig annimmt.

Ein sehr schönes Doodle, dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen ist. In den nächsten Tagen und Wochen sollen weitere Berufsgruppen folgen, wobei man gespannt sein darf, wen Googles Designer alles bedenken werden. Heute wird das Doodle in deutlich mehr Ländern als gestern angezeigt, ist allerdings auch diesmal nicht in Deutschland, Österreich oder Schweiz zu sehen.

