Android TV: Tausende kostenlose Filme & Serien – Pluto TV startet acht neue Kanäle von Spongebob bis Krimis

Googles Smart TV-Betriebssystem Android TV bietet sehr viele Möglichkeiten für den Mediengenuss und kann dank zahlreicher Apps sowohl lokale Mediendateien als auch Streams vieler Plattformen wiedergeben. Kürzlich haben wir euch die Plattform Pluto TV vorgestellt, die hierzulande noch nicht ganz so bekannt ist und auf ein interessantes Konzept setzt. Jetzt erhält die Plattform acht neue TV-Sender, die sich wieder ganz gezielt eigenen Themen widmen.



Mit einer Handvoll Abos bei Netflix, Amazon Prime oder Disney+ erhält man heute Zugriff auf praktisch alle bekannten Filme und Serien, sodass stets aus den Vollen geschöpft werden kann. Aber es müssen nicht immer nur die großen Titel sein, denn manche Nutzer möchten sich vielleicht auch der etwas seichteren Unterhaltung widmen oder alternative Filme und Serien sehen, die es bisher nicht auf die großen Plattformen geschafft haben oder dort vielleicht etwas untergehen.





Pluto TV ist eine interessante Mischung aus linearem TV und Video on-demand, die sich in den USA bereits großer Beliebtheit erfreut und hierzulande noch nicht weit über das Startfeld hinausgekommen ist. Die Plattform bietet Dutzende TV-Sender, die sich ganz speziellen Themen widmen und den Nutzer stundenlang berieseln können. Dabei handelt es sich um keine echten TV-Sender, sondern um eine endlose Zusammenstellung von Inhalten und Serien. Man kann es mit einem Spartensender vergleichen.

Jetzt haben die Plattformbetreiber nachgelegt und gleich acht neue TV-Sender gestartet, die vielleicht für den einen oder anderen einen Blick wert sind – gerade jetzt, wo ein Ende des stay at home noch immer nicht absehbar ist. Hier eine kurze Auflistung der neuen TV-Sender:

Spongebob Pop-up

Ein Pop-up Sender, der nur bis Ende Mai zur Verfügung steht und einzig und allein die beliebtesten Folgen von Spongebob Schwammkopf ausstrahlt. Leider nur temporär, aber damit sind Jung und Alt schon einmal ein paar Tage lang gut unterhalten.

Pluto TV Lives

Echt Menschen und echte Schicksale. Von gestressten Bräuten in My Fair Wedding – In drei Wochen zur Traumhochzeit über rührende Familienzusammenführungen in The Locator bis hin zu ambitionierten Bauherrinnen und Bauherren in Große Träume, große Häuser.

Unbeaten Esports

Weil es derzeit kaum einen echten Sport im TV gibt, beschäftigt sich Pluto TV nun verstärkt mit Esport. Der Kanal zeigt diverse Episoden von Arena Esports und zeigt die besten Teams, größten Turniere und Weltmeisterschaften.







Cats 24/7

Katzen-Content! Auf diesem Sender gibt es virale Videos, Dokumentationen, Spielfilme und Kinderfilme rund um die Katzen. Vom Stubentiger bis zu den Raubkatzen sollen viele Arten vertreten sein. Na wenn das kein Garant für Erfolg ist 😉

Pluto TV Crime

Ein Sender nur für Krimis, Science-Fiction und ähnliche Inhalte. Der Sender steht nur von 22 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens zur Verfügung.

Being Human

Der neue Single Series Channel umfasst 4 Staffeln der übernatürlichen TV-Serie, in der ein Vampir, ein Geist und ein Werwolf eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft bilden. Der Sender steht nur von 22 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens zur Verfügung.

Sanctuary

In der kanadischen Mysteryserie dreht sich alles um die gleichnamige Organisation, die im Verborgenen unerklärlichen Phänomenen nachgeht und übernatürliche Lebewesen ausfindig machen. Der Sender steht nur von 22 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens zur Verfügung.

Slow TV

In diesem Kanal werden atemberaubende Aufnahmen verschiedener Städte in den USA Europa im Rahmen der Reihe Around the World in 4K zu sehen sein. Der Sender steht nur von 22 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens zur Verfügung.

Schaut euch die Plattform einfach einmal an, die auf zahlreichen Wegen genutzt werden kann und völlig kostenfrei ist. Finanziert wird das Angebot durch klassische Videowerbung. Ist sicher nicht für jeden etwas, aber eine interessante Alternative zu Netflix, Amazon und Co ist es allemal. Mehr Details zur Plattform findet ihr in diesem Artikel.

» Pluto TV

[Matthes]

