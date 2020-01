Stadia: Diese 18 Spieletitel starten in den nächsten Monaten auf Googles Spieleplattform (Videos & Trailer)

Googles neue Spieleplattform Stadia ist vor gut sieben Wochen mit einer Handvoll Titel gestartet, die die Fähigkeiten des Cloudgamings demonstrieren sollen. Bis zum Jahresende ist die Liste auf immerhin 26 Spieletitel angewachsen und in diesem Jahr werden viele weitere Spiele dazukommen. Wir zeigen euch in diesem Artikel alle Titel, deren Start für Stadia bereits angekündigt wurde und auf die ihr euch jetzt schon freuen dürft.



Jede Spieleplattform kann nur so gut sein, wie die zur Verfügung stehenden Titel. Hardcore-Gamern könnte es bei Stadia zu Beginn möglicherweise schnell langweilig geworden sein, aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Google hat bisher zwar keine konkreten Planungen veröffentlicht, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Anzahl der verfügbaren Titel im Laufe dieses Jahres in den dreistelligen Bereich gehen wird.





Vor wenigen Tagen haben wir eine Liste aller 26 Stadia-Spiele veröffentlicht und nun folgt gewissermaßen die Fortsetzung, nämlich mit allen Titeln, die bereits für Stadia angekündigt worden sind. Einige Ankündigungen stammen direkt von Google, andere vom Hersteller. In vielen Fällen ist noch kein konkretes Datum bekannt, sie sollen aber allesamt im Laufe des Jahres 2020 erscheinen – was im schlimmsten Falle natürlich auch noch sehr viel Geduld erfordern kann.

Zu den Spielen selbst kann ich als Nicht-Gamer nicht viel sagen, schaut euch einfach die jeweils eingebundenen Trailer an und entscheidet selbst, ob die Vorfreude auf diesen Titel steigen soll oder nicht. Echte Stadia-native Spiele sind übrigens noch nicht mit dabei, denn deren Entwicklung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen und könnte sich bis in das Jahr 2021 oder zumindest weit in die zweite Jahreshälfte 2020 ziehen. Dabei handelt es sich um Spiele, die von Grund auf für Stadia konzipiert sind und die Vorteile der Spieleplattform vollständig ausspielen – von den theoretisch endlosen Ressourcen über die starke Cloud-Anbindung bis zu YouTube und dem Google Assistant.

Hier nun die inoffizielle Liste aller bereits bekannten Spiele, die ihr noch in diesem Jahr bei Stadia spielen könnt.







The Crew 2

DOOM

The Elder Scrolls

Superhot

Tom Clancy’s The Division 2







Get Packed!



Get Packed ist der erste Stadia-Exklusivtitel, allerdings nur für sechs Monate.

Orcs Must Die! 3

Spitlings

Baldurs Gate 3

Cyberpunk 2077



Cyberpunk 2077 soll am 16. April 2020 erscheinen.

Destroy all Humans!







DOOM Eternal



DOOM Eternal soll am 20. März starten.

Gods & Monsters



Gods & Monsters wird schon am 25. Februar bei Stadia starten.

Marvel’s Avengers



Marvel’s Avengers wird ab 15. Mai bei Stadia verfügbar sein.

Monster Energy Supercross 3



Monster Energy Supercross 3 wird am 4. Februar bei Stadia starten.

Watch Dogs Legion



Watch Dogs Legion wird am 6. März bei Stadia an den Start gehen.

Windjammers 2

