Smart Home: Google entfernt den Gastmodus von allen Smart Speakern – Chromecast funktioniert noch

Das Smart Home ist eine sehr praktische Sache und findet sich in immer mehr Haushalten – wobei man natürlich diskutieren kann, ob ein Smart Speaker und eine Glühlampe schon ein Smart Home ausmacht. Um auch den Gästen einige Funktionen und Annehmlichkeiten zu bieten, kann man nun entweder das WLAN-Passwort herausgeben oder den Gastmodus benutzen, der in vielen Google-Geräten zu finden ist. Das scheint nun aber leider Vergangenheit zu sein, denn Google hat den Gastmodus kommentarlos von allen Smart Speakern entfernt.



Heute ist es wichtiger denn je, das hauseigene WLAN-Netzwerk zu verschlüsseln bzw. mit einem starken Passwort zu schützen. Denn in Zeiten der Smart Homes hängen so viele Möglichkeiten an diesem Zugang, das man vielen Nutzern mit Zugangscode umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten gibt. Wer keine Gäste in sein WLAN-Netzwerk hereinlassen möchte, aber ihnen dennoch z.B. die Steuerung des Chromecast ermöglichen möchte, kann dafür den Gastmodus verwenden.





Google hat den Gastmodus 2014 mit dem Chromecast eingeführt und diesen auch auf die Google Home Smart Speaker gebracht. Mit diesem Modus ist es möglich, das Gerät ganz einfach per PIN anzusteuern, ohne dass man sich im selben WLAN-Netzwerk befinden muss. Das Gerät muss sich lediglich in der Nähe befinden, kann dann über die Google Home-App gefunden und eine Verbindung durch Eingabe des vierstelligen PINs hergestellt werden.

Jetzt hat Google den Gastmodus allerdings ersatzlos von den Google Home-Lautsprechern gestrichen. Bisherige Codes funktionieren nicht mehr, die Funktion ist aus der Google Home-App verschwunden und selbst die erklärenden Artikel im Support Center sind verschwunden. Beim Chromecast ist nach wie vor alles vorhanden, sodass man davon ausgehen muss, dass man es auf Smart Speakern entweder für ein Risiko gehalten hat oder dieses Feature einfach von kaum jemanden genutzt wurde.

Vielleicht geschieht im Zuge des Google Assistant im öffentlichen Raum aber auch ein kleiner Umbau mit neuen Möglichkeiten.

[AndroidPolice]

