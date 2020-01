Google sperrt Xiaomi aus: Smart Displays ermöglichten Blick in fremde Schlafzimmer – Google zieht Notbremse

Gestern wurde bekannt, dass es bei den Smart Home-Kameras von Xiaomi zu großen Problemen kommen kann, denn offenbar konnte einige Nutzer auf fremde Kamerabilder zugreifen. Während im ersten Moment noch gerätselt wurde, ob es sich um einen Fake handelt, wurde das Problem mittlerweile von Google bestätigt und mit Sofortmaßnahmen eingedämmt: Google hat in einer ersten Reaktion alle Anbindungen von Xiaomi-Geräten deaktiviert.



Das neue Jahr beginnt gleich mit einem kleinen Privacy-Hammer für Smart Home-Nutzer: Ein Nutzer hatte gestern davon berichtet, dass er mit seinem Google Smart Display auf fremde Überwachungskameras zugreifen kann und dazu gleich eine Reihe von Beweisfotos geliefert. Nach ersten Spekulationen hat sich das nun tatsächlich bestätigt, denn Google hat verkündet, mit Xiaomi in Kontakt zu stehen und vorerst den Stecker für alle Geräte des chinesischen Herstellers zu ziehen.

We’re aware of the issue and are in contact with Xiaomi to work on a fix. In the meantime, we’re disabling Xiaomi integrations on our devices.