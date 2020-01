Chromium Edge: Microsoft beginnt mit dem Rollout für Windows 10 – neue Konkurrenz für Google Chrome

Microsoft hat vor längerer Zeit angekündigt, dass der hauseigene Edge-Browser in Zukunft einen neuen Unterbau erhalten und auf das vor allem von Google vorangetrieben Chromium setzen wird. Nach zahlreichen Testläufen und Vorabversionen ist es heute endlich soweit, denn der Browser geht in den großflächigen Rollout. Per Windows Update wird der alte Edge durch den Neuen ersetzt und wird den Wechsel in einem Rutsch für alle Nutzer durchführen.



Wer hätte das vor einigen Jahren gedacht, dass Microsoft einmal seine eigene Browserengine begräbt und stattdessen auf ein Produkt eines Konkurrenten setzen wird? Chromium ist zwar kein echtes Google-Produkt, aber das Projekt wird maßgeblich von Google vorangetrieben und im Alltag mit Google Chrome gleichgesetzt – nur eben ohne die vielen Google-spezifischen Erweiterungen. Wie es zu diesem Wechsel kam, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen





Microsoft hat angekündigt, ab heute den neuen Chromium Edge für alle Windows 10-Nutzer per Windows Update auszurollen. Der neue Edge wird für alle Nutzer installiert und die alte Version automatisch deaktiviert. Der Aufruf des alten Edge wird nach dem Update nicht mehr ohne weiteres möglich sein und vermutlich mit einem der nächsten Updates aus dem Betriebssystem entfernt. Künftig will Microsoft den Browser alle sechs Wochen aktualisieren – genauso wie Google.

Der neue Microsoft Edge setzt nicht nur auf die etablierte Plattform, sondern bringt auch eine ganze Reihe von neuen Funktionen, mit denen man sich sowohl von der Konkurrenz als auch von der eigenen jungen Vergangenheit abheben möchte. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Neuerungen findet ihr direkt bei Microsoft. Durch den neuen Unterbau soll es in Zukunft auch möglich sein, einzelne Tabs frei zwischen den beiden Browsern zu verschieben, selbst wenn es sich um völlig andere Apps handelt. Mehr Infos dazu in diesem Artikel.

Wir dürfen gespannt sein, ob und welche Auswirkungen der neue Chromium Edge auf Google Chrome haben wird. Ein Microsoft-Browser kommt für viele Nutzer aus diversen Gründen eigentlich nicht mehr in Frage, aber in einigen Kreisen vertritt man die gleiche Meinung über Google. Wird sich schon bald der Kreis schließen und die Nutzer wieder zu Microsoft wechseln? Wir werden es sehen.

Kurios: Während Windows 10-Nutzer von Google Chrome zu Chromium Edge wechseln können, sollten Windows 7-Nutzer vom IE zu Google Chrome wechseln.

