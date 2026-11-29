Google ist seit vielen Jahren im Abo-Geschäft tätig, das neben zahlreichen kleineren Dienstleistungen aus zwei großen Brocken besteht: Google One / Google AI sowie YouTube Premium. Beide Abo-Angebote sind sehr erfolgreich und profitieren vor allem davon, dass Google sie als wirklich starke Bundles geschnürt hat, mit denen die Konkurrenz kaum mithalten kann.



Das Internet, die Medienbranche und die Software-Welt sind voll mit Abos, die für den Anbieter oftmals eine sehr lukrative Finanzierungsmethode darstellen. Wer nicht gerade einen Goldesel im Keller hat, wird sich allerdings für eine Handvoll Abos entscheiden müssen – oftmals gehören dazu die „Standard-Abos“ wie Netflix, Spotify oder Amazon Prime. Google hat es im Laufe der Jahre geschafft, sich in diesen erlesenen Kreis der Standard-Abos vorzuarbeiten – und das mit gleich zwei Angeboten.

Wir hatten hier im Blog erst vor wenigen berichtet, dass Google One 200 Millionen Abonnenten und YouTube Premium 150 Millionen Abonnenten haben – Tendenz steigend. Daraus erwirtschaftet Google gemeinsam mit den Pixel-Geräten und Play Store-Verkäufen einen Quartalsumsatz von 14,3 Milliarden Dollar. Wie viel die einzelnen Abo-Dienste einbringen, ist leider nicht bekannt.

Obwohl Google als Unternehmen gestartet ist, das alle Dienste gefühlt kostenlos anbietet und diesen Ruf auch heute noch hat, bittet man mittlerweile hunderte Millionen Nutzer direkt zur Kasse – aber wie hat man das geschafft? Natürlich spielen die Qualitäten, Inhalte und Umfänge der angebundenen Dienste eine sehr wichtige Rolle, doch es gibt auch noch einen weiteren Punkt, der die Google-Abos zu den aktuellen Höhen geführt hat und auch heute noch weiter antreibt.









Bundles als Erfolgsrezept

Die Google-Abos punkten unter anderem damit, dass sie in Bundles kommen. Wer Google-Speicherplatz abonniert, bekommt zusätzliche Funktionen in einigen Diensten sowie den Zugang zur großen Gemini KI-Welt. Umgekehrt ist es so, dass ein Abo bei Google AI für die Gemini-Nutzung außerdem den umfangreichen Google-Speicherplatz im Gepäck hat. Wer das eine bucht, bekommt jeweils beides und wird dadurch sehr schnell in die Verlegenheit gebracht, alle Vorteile zu nutzen.

Ähnlich sieht es bei YouTube aus: Wer eine werbefreie Videoplattform möchte, bekommt das Musik-Abo praktisch gratis dazu. Wer das Musik-Abo möchte und gerade einmal zwei Euro zusätzlich investiert, bekommt die werbefreie Videoplattform dazu. In beiden Fällen ist das ein großer Vorteil für die Nutzer, aber natürlich auch für Google. Denn man muss die Nutzer nur für eines der beiden Angebote begeistern und zieht sie ganz automatisch mit in das andere herein.

Ein weiterer Vorteil für Google ist es, dass man sich dem Vergleich mit der Konkurrenz entzieht. YouTube Music konkurriert mit Spotify & Co, die aber niemals die Vorzüge der großen YouTube-Werbefreiheit mit ins Gepäck legen könnten. Die Gemini-KI hat ebenfalls viel Konkurrenz, die aber nicht die Vorteile des riesigen Google-Ökosystems und den Terabyte-weise Speicherplatz bieten kann. Daher wird Google wohl auch zukünftig auf die Bundles setzen, um alle Vorteile auszuspielen.

» » Google One / Google AI: Die besten Abos im KI-Cloud-Bereich – darum bin ich sehr zufrieden (Meinung)

» YouTube Premium: Darum ist Googles Bundle nach wie vor das beste Abo-Paket im Medienbereich (Meinung)

Amazon-Abos gratis: Drei Monate Audible gratis + 15 Euro Guthaben | Vier Monate Amazon Music gratis