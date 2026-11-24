Ein neues Android-Smartphone bedeutet einen Neustart für eure Apps. Euer Abenteuer in Genshin Impact soll dagegen möglichst dort weitergehen, wo ihr aufgehört habt. Entscheidend sind das richtige Konto und der passende Server. Die Installation allein reicht dafür nicht aus.

Bevor ihr auf dem neuen Gerät einen genesis crystals top up vornehmt, prüft eure Figuren, den Spielfortschritt und die angezeigten Spielerdaten. Eine erfolgreiche Anmeldung bestätigt noch nicht, dass ihr das richtige Profil geöffnet habt.

Ein paar Kontrollen auf beiden Smartphones erleichtern den Wechsel.



Notiert eure Daten vor dem Gerätewechsel

Öffnet Genshin Impact auf dem alten Smartphone und notiert eure UID, den ausgewählten Server und die normalerweise verwendete Anmeldemethode. Ein Screenshot eures Profils dient später als Vergleich.

Prüft außerdem, ob ihr auf die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zugreifen könnt. Falls eine Bestätigung erforderlich wird, hilft das Passwort allein möglicherweise nicht weiter, wenn der Zugang zum Postfach fehlt.

Behaltet das alte Gerät, bis ihr das neue getestet habt. Eine funktionierende Installation solltet ihr erst löschen, nachdem ihr denselben Spielstand auf dem neuen Smartphone erreicht habt.

Prüft eure tatsächliche Anmeldemethode

Die Anmeldung über die Google-Schaltfläche unterscheidet sich von der Eingabe einer Gmail-Adresse in die normalen E-Mail-Anmeldefelder. Laut HoYoverse können diese Wege zu unterschiedlichen Konten führen, solange sie nicht miteinander verknüpft wurden.

Das ist besonders wichtig, wenn das neue Smartphone mehrere Google-Profile anbietet oder ein anderes Konto als das bisherige Gerät verwendet.

Wählt eure gewohnte Anmeldemethode und kontrolliert das angezeigte Konto. Eine identische E-Mail-Adresse macht unterschiedliche Anmeldewege nicht automatisch austauschbar.

Wenn ihr künftig E-Mail-Adresse und Passwort nutzen möchtet, prüft zuerst, ob diese Zugangsdaten mit eurem bestehenden HoYoverse-Konto verknüpft sind.

Kontrolliert die Verknüpfungen im bestehenden Konto

Öffnet auf dem alten Gerät die Einstellungen des Spiels, wählt den Kontobereich und ruft das Benutzerzentrum auf. Dort könnt ihr die verknüpften Angaben prüfen.

HoYoverse empfiehlt beim Gerätewechsel, eine E-Mail-Adresse zu verknüpfen und ein Passwort festzulegen, falls das Konto bisher ausschließlich eine Drittanbieter-Anmeldung nutzt. Folgt den Anweisungen innerhalb eures bestehenden Kontos. Ein separat registriertes Profil führt nicht automatisch eure bisherigen Fortschritte zusammen.

Suchergebnisse zu genshin accounts können sich auf separat angebotene Profile beziehen. Beim Smartphonewechsel geht es um etwas anderes: Ihr möchtet auf euer bisheriges Konto zugreifen und dessen Figuren und Fortschritte behalten.

Plant Zeit für Installation und Spieldaten ein

Installiert Genshin Impact über den offiziellen Android-Vertriebsweg und befolgt die aktuellen Downloadhinweise. Orientiert euch am angezeigten Speicherbedarf der jeweiligen Version statt an einer älteren Schätzung.

Plant nach dem ersten App-Download Zeit für zusätzliche Spielressourcen ein. Ein Symbol auf dem Startbildschirm bedeutet nicht zwangsläufig, dass bereits alles spielbereit ist.

Nutzt eine stabile Verbindung und kontrolliert den Fortschritt, bevor ihr das Smartphone unbeaufsichtigt liegen lasst. Ein rechtzeitiger Download ist angenehmer, als erst beim geplanten Spielstart auf ausstehende Installationsschritte zu stoßen.

Vergleicht Server und UID

Prüft nach der Anmeldung den ausgewählten Server, bevor ihr das Spiel betretet. Selbst mit den richtigen Zugangsdaten kann ein anderer Server den Eindruck erwecken, euer vertrauter Spielstand sei verschwunden.

Vergleicht die UID mit eurem Screenshot und kontrolliert anschließend eure Figuren und den aktuellen Fortschritt.

Wenn euch ein unbekannter Spielanfang begrüßt, überprüft erneut Anmeldemethode und Server. Erstellt nicht wahllos weitere Konten, während ihr verschiedene Kombinationen ausprobiert.

HoYoverse nennt diese Kontrollen als Ausgangspunkt, wenn Fortschritte nach der Anmeldung zurückgesetzt erscheinen. Wendet euch an den Support, falls ihr euer erwartetes Profil weiterhin nicht findet.

Testet das Spiel vor weiteren Käufen

Nehmt euch einige Minuten für Steuerung, Grafikeinstellungen und allgemeine Stabilität. Einstellungen, die auf dem alten Smartphone passten, müssen auf der neuen Hardware möglicherweise angepasst werden.

Kontrolliert danach die relevanten Währungsguthaben und Kaufdetails, bevor ihr Geld ausgebt.

Gamingmarktplätze wie GameBoost helfen Spielern, Konten, Spielgegenstände und Dienstleistungen für verschiedene Titel zu finden. Prüft bei einer Aufladung das vorgesehene Profil, die benötigten Kennungen, die Liefermethode und den Endpreis.

Sobald das richtige Konto zuverlässig funktioniert, könnt ihr die alte Installation entfernen und weiter auf Entdeckung gehen. Das Smartphone hat sich geändert, euer Abenteuer kann weitergehen.