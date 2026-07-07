Local SEO: Warum regionale Sichtbarkeit für Unternehmen wichtig ist

Wenn Menschen heutzutage nach einem Handwerker, einer Zahnarztpraxis oder einem Café suchen, nutzen sie ihr Smartphone und geben bei Google eine kurze Anfrage ein. Oft so etwas wie: „Bäcker in der Nähe“ oder „Eisdiele Köln“. Hier entscheidet sich, ob ein Unternehmen gefunden wird oder nicht. Local SEO, die lokale Suchmaschinenoptimierung sorgt dafür, dass Betriebe in der lokalen Suche sichtbar werden und ihre (potenziellen) Kundinnen und Kunden den Weg zu ihnen finden.

Was ist Local SEO?

Mit Local SEO bezeichnet man alle Maßnahmen, die dazu führen, dass ein Unternehmen in der lokalen Google-Suche und in Google Maps besser gefunden wird. Anders als die allgemeine Suchmaschinenoptimierung, die auf allgemeine Suchbegriffe abzielt, beschäftigt sich Local SEO mit standortbezogenen Suchanfragen. Dazu gehören Suchanfragen wie „Bäckerei Köln Ehrenfeld“, „Steuerberater in Hamburg“ oder „SEO Darmstadt„. Wer auf der Suche nach regionalen Angeboten ist, findet auch mit diesen Anfragen gezielt Anbieter in seiner Nähe. Umgekehrt suchen natürlich auch die Unternehmen, je nach ihrem Standort, nach passenden Dienstleistern in ihrer Nachbarschaft, etwa in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt oder Darmstadt, um mit deren Ortskenntnissen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Der Ausgangspunkt ist in der Regel das Google Business Profile, früher „Google My Business“ genannt. In diesem kostenlosen Verzeichnis hinterlegen Unternehmen ihre Öffnungszeiten, Adresse, Telefonnummer, Fotos und Leistungen. Diese Informationen erscheinen dann in der lokalen Ergebnisliste (Local Pack) sowie direkt in Google Maps.







Warum regionale Sichtbarkeit entscheidend ist

Zahlreiche Studien belegen das Suchverhalten schon seit Jahren eindeutig. Ein erheblicher Teil aller Google-Anfragen hat einen lokalen Bezug. Mobile Suchen mit der Ergänzung „in der Nähe“ nehmen seit Jahren erheblich zu. Gerade Unternehmen mit stationärem Standpunkt oder eindeutig umrissenen Einzugsgebiet können daraus allerdings auch Gewinn schlagen.

Wer in dem Local Pack steht, wird über den klassischen organischen Ergebnissen angezeigt – eine Platzierung, die zu sehr hohen Klickraten führt. Wer nicht dort steht, der verliert Sichtbarkeit an direkte Wettbewerber im gleichen Ort. Für Friseure, Restaurants und Arztpraxen ist das häufig bedeutender als ein Ranking in allgemeinen Fachbegriffen. Nähe des Suchenden, Vollständigkeit der hinterlegten Daten und Bewertungen durch andere Nutzerinnen sind die wichtigsten Faktoren, die Google für die lokale Reihenfolge heranzieht.

Bausteine lokaler Optimierung

Local SEO besteht aus mehreren ineinandergreifenden Bereichen. Zu den zentralen Bausteinen gehören:

Ein vollständig ausgefülltes Google Business Profil mit korrekten NAP-Daten (Name, Adresse, Telefon), passenden Kategorien und aktuellen Fotos

Konsistente Unternehmensdaten in Onlineverzeichnissen und Branchenportalen.

Kundenbewertungen auf Google und in relevantem Umfeld, und ein aktiver Umgang mit diesen

Kundenbewertungen auf Google und in relevantem Umfeld, und ein aktiver Umgang mit diesen Lokale Landingpages auf der eigenen Webseite, die auf bestimmte Standorte oder Regionen ausgerichtet sind

Strukturierte Daten nach Schema.org, z.B. LocalBusiness, damit Suchmaschinen die Inhalte besser einordnen können

Backlinks von regionalen Quellen wie Vereinen, lokalen Medien oder Branchenverbänden









Diese Faktoren wirken nie für sich allein. Google bewertet die Gesamtheit aus Relevanz, Distanz und Bekanntheit eines Unternehmens im lokalen Umfeld.

Praktischer Nutzen für KMU

Gerade für alle Betriebe, die nur ein bescheidenes Marketingbudget zur Verfügung haben, ist Local SEO eine der effizientesten Maßnahmen. Die Einrichtung eines Google Business Profils ist kostenlos, und die laufende Pflege kann in überschaubaren Zeitfenstern geschehen. Wer regelmäßig Beiträge veröffentlicht, auf Bewertungen eingeht und die Öffnungszeiten aktuell hält, zeigt Google, dass hier etwas los ist und das zeigt sich in der Sichtbarkeit wieder.

Das Nutzerverhalten wandelt sich zudem weiter. Sprachsuchen über Assistenten und KI-generierte Antworten in der Google Suche greifen ebenfalls auf strukturierte lokale Daten zurück. Wer also seine Informationen gut gebündelt hat, wird nicht nur in der klassischen Suche, sondern auch in neueren Suchformaten belohnt.