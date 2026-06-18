Google Kalender: Neue Farben für alle Termine – Update bringt deutlich größere Farbpalette und RGB-Auswahl

Der Google Kalender ist für viele Nutzer sowohl im Privatbereich als auch im Business-Umfeld ein echtes Standardwerkzeug, mit dem sich Termine und Aufgaben sehr einfach organisieren lassen. Jetzt bringt man ein kleines Update mit großer Wirkung, das den Nutzern mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt: Ab sofort können für Events beliebige Farben ausgewählt und als individuelle Auswahl gespeichert werden.



Zur besseren Übersicht haben Nutzer des Google Kalenders schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, sowohl für Kalender als auch einzelne Ereignisse aus einer Reihe von Farben zu wählen. Über viele Jahre ließ sich allerdings nur aus einer Farbpalette von elf Farben wählen, was zur reinen Organisation sicherlich ausreichend ist. Dennoch könnte die eine oder andere Farbe nicht jedem Nutzer zusagen, sodass sich die Zahl der effektiv nutzbaren Farben recht schnell verringert.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem den Nutzern künftig eine erweiterte Farbpalette zur Verfügung steht. Um Ereignisse zu personalisieren und den Kalender übersichtlicher zu organisieren, hat jetzt jeder Nutzer Zugriff auf bis zu 200 individuelle Farben für einzelne Ereignisse. Das war laut dem Google Kalender-Team ein lang gehegter Wunsch vieler Nutzer, sowohl im Privatbereich als auch im Busines-Umfeld.

Die Nutzer können aus 24 Standardfarben wählen, was schon einmal mehr als eine Verdopplung der bisherigen Auswahl darstellt. Sollte auch das nicht reichen oder nicht der gewünschte Farbton dabei sein, lässt sich mithilfe eines vollständige RGB-Farbwählers eine zusätzliche Farbe definieren. Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, wie diese neue Farbauswahl aussieht. Ich denke, damit dürften die Nutzer nun auskommen.

Die neue Farbauswahl wird seit dieser Woche für alle Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 13 Tage für alle Nutzer ankommen, vom Workspace-Account bis hin zum privaten Konto.

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[Google Workspace Blog]

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