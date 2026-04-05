Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im März auf viele Smartphones

Sehr viele Android-Nutzer dürfte es zu schätzen wissen, dass Google ihr mobiles Betriebssystem mehrmals monatlich mit Updates aktualisiert, die im Hintergrund ausgeliefert werden. Dieser Rollout enthält zum Teil neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der März hatte wie erwartet sehr viele interessante Neuerungen zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates in diesem Monat auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat März, die Google in insgesamt fünf Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im März 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.12 (30.03.2026) Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, TV] Fehlerkorrekturen im Bereich Entwicklerdienste.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps.

[Auto, PC, Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen im Bereich Entwicklerdienste. Geräteverbindung [PC] Durch die Updates für „Schnelles Pairing“ können Nutzer jetzt „Schnelles Pairing“ für große Displays verwenden, um Geräte schnell mit einem Computer zu verbinden. Sicherheit & Notfälle Warnmeldungen an Mobilgeräte enthalten jetzt eine Kartenansicht, damit Sie das betroffene Gebiet und Ihren Standort direkt in der Meldung sehen können. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Aktualisierbarkeit. Android TV Core Services v7.4.0 (2025-03-27) Die Prüfung der Nutzereinwilligung wird jetzt aufgezeichnet, um die Bildschirmschonerfunktion im Hintergrund zu verbessern. Google Play-Dienste, Version 26.11 (23.03.2026) Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Support [Smartphone] Dieses Update enthält neue Android-Funktionen von Gemini, der Google Suche, Google Fotos, Gmail und Google Messages. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Gerätespeichers und der Stabilität. Google Play Store, Version 50.7 (23.03.2026) [Smartphone] Sie können jetzt Suchbegriffe verwenden, um Informationen auf der Seite „Alle Rezensionen“ schneller zu finden. Android System Intelligence, Version B.23 (20.03.2026) [Smartphone] Wartungsupdates. Private Compute Services, Version B.23 (16.03.2026) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.10 (16.03.2026) Geräteverbindung [PC, Smartphone] Mithilfe der WLAN-Synchronisation können Nutzer bekannte, vertrauenswürdige WLANs auf allen ihren persönlichen Geräten teilen und synchronisieren. So lässt sich überall dort, wo WLAN verfügbar ist, schnell und einfach eine Verbindung herstellen. Google Play Store, Version 50.6 (16.03.2026) [Smartphone] Mit diesem Update können Sie ausgewählte Premium-Spiele vor dem Kauf für begrenzte Zeit testen.

[Wear] Während die Seite „Durchsuchen“ geladen wird, werden jetzt animierte Platzhalter angezeigt. Google Play-Dienste, Version 26.09 (09.03.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Sie können jetzt die Bildschirmhelligkeit in WebView steuern. Entwicklerdienste [Smartphone] Die Funktionen „Autofill mit Google“ und „Credential Manager“ sind jetzt aufeinander abgestimmt, um zu verhindern, dass mehrere Dialogfelder gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch funktioniert das Anmelden oder das Speichern von Passwörtern noch besser. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dieser Funktion bietet „Mein Gerät finden“ jetzt zusätzliche Sicherheitsoptionen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung von Verbindungsoptionen.

[Smartphone] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten, die die Stabilität verbessern. Wallet [Smartphone] Es werden jetzt mehr Arten von digitalen Berechtigungsnachweisen unterstützt.

[Wear] Sie können jetzt mit Ihrer Smartwatch im Einzelhandel bezahlen, ohne die Wallet App zu starten.

[PC, Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps. Google Play Store, Version 50.5 (09.03.2026) [Smartphone] Durch dieses Update werden im Bereich „Neueste offizielle Videos“ auf den App-Detailseiten ausgewählter Apps jetzt auch Videos im Hochformat unterstützt.

[Smartphone] Mit der neuen PC-Funktion für Spiele bei Google Play können Sie jetzt Spiele für Mobilgeräte auf dem PC entdecken und spielen.

[Smartphone] Mit der überarbeiteten Wunschliste können Sie Ihre Lieblingsspiele ganz einfach speichern und Benachrichtigungen erhalten, wenn sich der Preis ändert.

[Smartphone] Mit diesem Update erhalten Sie nach Ihrer letzten Spieleaktivität schneller Updates für Funktionen des Spielerprofils, z. B. Streaks.

[Smartphone] Kaufen Sie ausgewählte Spiele einmal, um sie auf Smartphone, Tablet und PC zu spielen.

[Smartphone] Erweitert das Inhaltsinventar für Medienempfehlungen um Filme und Serien mit Posterbildern. Google Play-Dienste, Version 26.08 (02.03.2026) Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in Bezug auf Analysen und Diagnosen in ihren Apps. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Datenschutzes. Google Play Store, Version 50.4 (02.03.2026) [Phone] With this feature, you’ll find app recommendations through short-form video content.

Letzte Aktualisierung am 31.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.