Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Der November erreicht langsam seinen Zenit und Google hat wie erwartet die zweite Runde der Google System Update veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im November, die Verbesserungen rund um die Android TV-Services, die Google Play Dienste, Kontoverwaltung, Entwicklerdienste, der Systemverwaltung sowie Dienstprogramme und Wallet im Gepäck haben. Auch die Bereiche Sicherheit & Notfälle, Sicherheit und Datenschutz sowie die Entwicklerdienste erhalten Updates. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im November 2025:

Google Play-Dienste, Version 25.44 (10.11.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Bevor Sie die Gemini App über die Jugendschutzeinstellungen blockieren, erhalten Sie jetzt eine Meldung zur Bestätigung. Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Mit diesem Update wird bei Notrufen jetzt ein Live-Video geteilt. Sicherheit und Datenschutz [Auto, Smartphone, TV] Sie können jetzt unter Android die Einstellungen für die automatische SMS-Bestätigung mit der SMS Retriever API sichern und wiederherstellen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Stabilität. Wallet [Smartphone] Die Funktion „Cards QR“ ist in Brasilien nicht mehr verfügbar. Google Play Store, Version 48.8 (10.11.2025) [Smartphone] Mit diesem Update können Nutzer jetzt Apps aus dem Play Store-Eintrag auf ihrem Smartphone deinstallieren, ohne dass es ihnen vorliegen muss.

[Smartphone] Im Abocenter können Sie alle aktiven Abos und in diesem Jahr gesammelten Play-Punkte sehen. Android TV Core Services, Version v7.2.3 (03.11.2025) Neue Kontofunktionen für Bilderrahmen und Aktualisierung des SDKs auf Version 36. Google Play-Dienste, Version 25.43 (03.11.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Wir haben Verbesserungen an den Funktionen für von Eltern verwalteten Kontakten und am Schulmodus vorgenommen, um die Elternaufsicht zu vereinfachen.

[Smartphone] Der Bereich „Speicher“ in Google Einstellungen wurde verbessert. Entwicklerdienste [PC, Smartphone] Sie können jetzt die Kamera so anpassen, dass sich mit ihr Bilder scannen lassen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Stabilität. Dienstprogramme [Auto, Smartphone] Mit diesem Update unterstützt die Autofill-Funktion unter Android jetzt das Speichern und Abrufen von Kartenprüfnummern. Wallet [Smartphone] Pix-Zahlungen können jetzt in GBoard genutzt werden.

